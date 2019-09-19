"Послесвадебное": Надежду Михалкову поздравляют с замужеством

Надежда Михалкова вызвала настоящий переполох среди своих подписчиков. Виной всему стал короткое видео, которое актриса разместила в блоге.

В кадре Надежда Михалкова в черном костюме играет с дочерью Ниной. Она вместе с наследницей садится на игрушечный розовый мотоцикл и, напевая, едет по комнате. Заканчивается ролик словом: "Послесвадебное". Именно его младшая дочь Никиты Михалкова произнесла, глядя в камеру. Кто снимал ролик, не известно.

Однако видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сначала поклонники подумали, что речь о свадебном торжестве Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Мол, Надежда была там, так что не ничего удивительного. Однако особо внимательные приметили на безымянном пальце актрисы обручальное колечко.

nadiamixalkova Послесвадебное

"А у кого свадьба была?", "А кто женился?", - поинтересовались подписчицы. "Судя по колечку на пальце - у Нади!", - ответили ей.

После этого Надежду Михалкову стали сердечно поздравлять со счастливым событием в ее жизни. Публика предположила, что артистка специально утаила изменения в своей жизни. Ведь счастье любит тишину.

Меж тем сама Михалкова не вступает в дискуссию и никак не комментирует возможные изменения в своей жизни, если таковые и произошли.

Напомним, у Надежды Миалковой двое детей. Помимо дочки она растит сына Ивана. Наследники родились в браке актрисы с режиссером с Резо Гигинеишвили. В 2017 году он ушел из семьи ради новой возлюбленной Надежды Оболенцевой. При этом бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Резо продолжает заботиться о детях и проводит с ними много времени.