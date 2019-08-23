2019-08-23T18:05:03+03:00
Общество

Медведев заявил, что при переходе на «четырехдневку» россиянам должны сохранить зарплаты

При этом премьер посоветовал не воспринимать все слишком буквально
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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По словам Медведева, при переходе на «четырехдневку» нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПо словам Медведева, при переходе на «четырехдневку» нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Не успели россияне раскатать губу в мечтах о четырехдневной рабочей неделе (с такой идеей выступил премьер Дмитрий Медведев), как их поставили на место.

- Нельзя понимать слишком буквально. Это, конечно, не сию секунду, - пояснил Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным в пятницу.

По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен лишь в будущем.

- Нам нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе, - сказал Медведев.

Ранее стало известно, что премьер поручил Минтруду изучить плюсы и минусы введения «четырехдневки» для экономики страны. Свои соображения Минтруд должен представить в правительство до 30 сентября.

По словам Медведева, при переходе на «четырехдневку» нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.

- Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, а не ее уменьшением, - заметил премьер.

По мнению Медведева, изменения «должны быть гибкими»:

- Кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором, - отметил премьер. - Еще совсем недавно - в историческом плане - в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются.

Шохин признался Медведеву, что ему переход к «четырехдневке» кажется «чересчур радикальным».

- Но у работников должен быть выбор: может быть, кому-то захочется больший доход получать, а кому-то - получить свободное время, - заметил Шохин.

- Абсолютно верно, - согласился Медведев.

В сентябре предложение о введении «четырехдневки» начнут обсуждать в Госдуме. К работе подключат экспертов и представителей профсоюзов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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