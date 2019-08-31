Новый российский лозунг: Даешь пятидневку за четверо суток!

ПЛЮС 10-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Не знаешь, радоваться или огорчаться: по всей стране заговорили о возможном переходе на 4-дневную рабочую неделю. С одной стороны, три выходных - плохо ли? С другой, если меньше работаешь, то, наверное, и меньше будешь получать: что хорошего?

Первым о такой возможности заявил премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве. Это было еще в июне. А в 20-х числах августа премьер поручил Минтруду представить конкретные предложения до 30 сентября.

Кроме того, активно эту идею продвигают профсоюзы. Еще 7 августа было подготовлено письмо Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) в Минтруд о пользе перехода на 4-дневку. «Четырехдневную рабочую неделю имеется возможность ввести уже в настоящее время, - сказано в документе. - Работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, 4 рабочих дня по 10 часов вместо 5 рабочих дней по 8 часов».

Ага, то есть одно из предложений наряду с сокращением числа трудодней - увеличить продолжительность рабочего времени в каждом из них. Однако в будущем в России возможно и полноценное сокращение рабочего времени. По мысли профсоюзов, экономических потерь не будет, потому что вырастет производительность труда.

В качестве иллюстрации в послании ФНПР приведены две европейские страны с максимальной (Греция) и минимальной (Германия) продолжительностью рабочего времени. Оказалось, что в Германии продуктивность рабочего времени на 70% выше.

Сокращать трудовую неделю можно будет только при условии, что зарплаты не станут ниже, сказал Медведев. Совместить одно с другим - это утопия, убеждены работодатели.

По всей стране заговорили о возможном переходе на 4-дневную рабочую неделю.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А РАБОТАТЬ КТО БУДЕТ?

Главная проблема - как компенсировать на производстве этот «потерянный» рабочий день. По крайней мере до тех пор пока производительность не скакнет вверх.

- Естественное решение - увеличить количество рабочих рук на те же 20%, но их у нас просто нет - это главный ограничитель, - сказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Ни безработные, ни предпенсионеры не закроют этой кадровой дыры. Только в здравоохранении нехватка кадров составляет сейчас 125 тыс. человек.

А вот председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук считает, что руки найдутся.

- Вице-премьер Ольга Голодец говорила, что 38 млн работоспособных россиян не видны никаким системам учета, - напомнил он. - Не думаю, что ситуация сильно изменилась. Многие из тех, кто находится в тени, смогут претендовать на появившиеся официальные рабочие места.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Еще вопрос: работать люди будут на 20% меньше, а платить им нужно, как раньше. За счет чего?

- Трудно представить, что кто-то заставит работодателей раскошелиться, - сказал директор Института проблем глобализации и экономический обозреватель Радио «КП» (97,2 FM) Михаил Делягин. - Хотя в теории они могли бы это сделать. В России на зарплату уходит 25 - 30% от прибыли предприятий, а мировая практика - 50%.

Даже если и будет принято решение о сокращении рабочей недели, оно будет саботировано, уверен Александр Сафонов. Это еще одно слабое звено новой идеи.

- Как вы проследите, работает человек 4 дня или 5? - риторически спрашивает он. - Только когда, например, водители автобусов совершают резонансные аварии, мы узнаем, что они много часов работали без отдыха. Переработки выгодны и работникам, и работодателям, поэтому никто никого не выдаст.

Если не лукавить, то нам бы дай бог сначала обеспечить честную 40-часовую неделю, а не о 4-дневке думать. По данным портала «Работа в России», каждый третий задерживается на работе ежедневно, почти 60% делают это несколько раз в месяц. От звонка до звонка работает только один из десяти.

- Фактически рабочая неделя длится у нас 45 - 48 часов, это все равно, что 6-дневка, - сказал «КП» депутат Госдумы Олег Шеин. - Это очень нездоровое явление. Для людей работа на износ чревата потерей здоровья, снижением качества и продолжительности жизни.

БИЗНЕС - ГОСУДАРСТВУ: НЕ ВАШЕ ДЕЛО!

- Прежде чем вводить укороченную рабочую неделю, должен произойти рост производительности труда, - уверена директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина. - На многих производствах переход на 4-дневную рабочую неделю потребует найма дополнительных работников, следовательно, у собственника возникнут дополнительные расходы на их зарплату. К тому же подходящих работников найти непросто: по всем опросам, уже много лет среди главных проблем бизнеса - отсутствие квалифицированных кадров. А нехватка кадров приведет к падению производства.

Еще более жестко высказался член президиума генсовета «Деловой России» Сергей Габестро.

- У работодателя должна быть возможность самостоятельно создавать на предприятии удобный для себя режим, почему это должна быть государственная директива?! - возмущается он. - Человек работает столько, сколько может. Идет расслоение не столько по доходам, сколько по умениям и работоспособности. Если один может только на диване лежать, то сколько ему в рабочую неделю дней ни напиши - он их все на диване пролежит. Такие люди находятся в состоянии постоянной ротации - их увольняют, они ненадолго устраиваются на другое место... А тот, кто может и хочет работать, - не надо его ограничивать.

ВМЕСТО ВЫВОДА

НЕ ВРЕМЯ, ТОВАРИЩИ?

У сокращения рабочего времени есть объективные предпосылки. Однако одним махом запихнуть «пять в четыре» (был такой лозунг во времена пятилеток) - это чересчур. Кстати, и сам премьер уточнил, что это «не сиюминутный вопрос».

- Мне видится разумным режим 5-дневки по 7 или 6 часов в день, - считает Александр Сафонов. - Для организации трудовых процессов это удобнее, чем 4 дня по 8. Да и переход будет менее болезненным. Во Франции и Германии, например, рабочий день сократили на час.

И как быть с производительностью труда - ждать, пока сама вырастет?

- Все социальные достижения - 8-часовой рабочий день, право на отпуск, на пенсию - были реализованы через изменения в законодательстве, - говорит Шеин. - Поэтому нужно директивно вводить укороченную рабочую неделю, а бизнес, чтобы обеспечить себе прибыль, сам найдет в новых условиях способ увеличить производительность труда.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Стругацкие всё знали еще в шестидесятые

Чем занять свободное время людей после сокращения рабочей недели? В 1964-м братья Стругацкие написали на эту тему одно из лучших своих произведений - повесть «Хищные вещи века».

Действие происходит в некоей довольно развитой стране. Городок, где «80% населения занято в сфере обслуживания». Трудовой распорядок - актуальнее не придумаешь: 4 дня работают, 3 - отдыхают. На секундочку - это было написано 55 лет назад! Неужели знали?!

Народ при трех выходных с ума сходил от безделья. «Грустецы», которым все не так, по поводу и без повода организовывали демонстрации. Экстремисты «интели» (из числа студентов и профессорско-преподавательского состава, то ли интеллигенция, то ли интеллектуалы) устраивали взрывные акции, чтобы всколыхнуть обрюзгшее общество. Основные развлечения - «слег» (дешевый электронный наркотик) и «дрожка» (дискотека). На прилавках - множество великолепных книг, но их никто не покупает. Двум 16-летним девчушкам гораздо интереснее примерять тряпки и выражать эмоции лаконичным «Чушики!».

Надо «вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировых проблемах как о своих личных», - решает главный герой. Но как это сделать, ответа в книге, увы, так и не дано.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В СССР были непрерывки и черные субботы

В России трудовой режим впервые был регламентирован в 1897 году - закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» устанавливал 11,5-часовой рабочий день для мужчин и 10-часовой для женщин. Воскресенье - выходной.

В 1917-м, через 4 дня после взятия Зимнего, Совнарком подписал декрет о переходе на 8-часовой рабочий день - впервые в мире. В 1929 году начались эксперименты. Рабочий день сократили еще на час и внедрили режим под названием «непрерывка»: 4 дня - рабочих, один - выходной. Работники были разделены на 5 групп, у каждой был свой график, получалось, что общих выходных не было. Народ тихо выл: выходные у мужей и жен не совпадали, календарь - черт ногу сломит. А график - 6 дней по 7 часов установили только в 1940 году.

Нынешний же распорядок был установлен в 1967-м. Вместо 6 дней стали работать 5 дней, зато в каждый из этих дней - по 8 часов вместо 7. В целом рабочая неделя сократилась на два часа. Однако поскольку промышленность привыкла гнать план в 6-дневном режиме, на крупных предприятиях 1 - 2 раза в месяц субботы объявлялись рабочими. В народе их прозвали черными субботами. И просуществовали они практически до развала СССР.

*по данным ФНПР

«МЫ ПЕРЕШЛИ НА 4-ДНЕВКУ ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД»

Оказывается, 4-дневная рабочая неделя у нас уже применялась. И опробовал ее не кто иной, как известный предприниматель Сергей Полонский.

- Мы ввели у себя в «Миракс групп» 4-дневку еще 10 лет назад, - рассказал он КП. - Интенсивная работа в крупной компании — это сильный стресс. Двух выходных для восстановления не хватает. За это время люди только и успевают, что какие-то хозяйственные дела поделать, детьми или пожилыми родственниками позаниматься, а на себя времени не остается: в спортзал сходить, в бане попариться, просто на диване с книжкой поваляться — чтобы мозг перезагрузился. Голова должна отдыхать — иначе ее не посетят никакие интересные идеи.

Это теория. А как 4-дневка действовала на практике?

- Она применялась для высших управленцев, среднего звена и специалистов, - рассказал КП бывший сотрудник «Миракс групп» Николай Богданов. - Люди использовали этот день не только для отдыха, но и для обдумывания рабочих планов, в повседневной рутине этим некогда заняться. К тому же в пятницу обсуждать серьезные вопросы с представителями других компаний было уже невозможно — все уже с утра только и ждали середины дня, чтобы после обеда уехать из офиса. Реально последним днем недели давно стал четверг. Что еще интересно — производительность не падала! За 4 дня успевали сделать то, что раньше делали за 5. Оказалось, возможность получить третий выходной очень мотивирует.

Продолжительность ежегодного отпуска в разных странах

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