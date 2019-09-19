2019-09-19T17:21:52+03:00
Общество

Золотов: с Устинова срок снять, Синице добавить

Глава Росгвардии предложил альтернативное наказание участникам несанкционированных митингов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Журналисты решили выяснить у директора Росгвардии Виктора Золотова, а как бы он на месте судов наказал фигурантов московских беспорядков.

- Суд принимает решение. Я бы Павлу Устинову дал год условно, а вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Этот блогер малым сроком отделался, ему дали пять, по-моему, вот еще эти 3,5 года (Устинова) за призывы убивать жен, детей я бы ему добавил. Это моя точка зрения. И слава Богу, что он нам не попался, - ответил генерал армии.

Речь идет о блогере Владиславе Синице, который под именем Макс Стеклов призывал пользователей интернета к актам насилия над членами семей бойцов Росгвардии, и актере Павле Устинове, что получил приговор за то, что выбил плечо бойцу Росгвардии. Но если принадлежность Синицы к людоедским призывам не вызвала сомнений, то нахождение актера в районе беспорядков, похоже, оказалось случайным. Именно потому его реакция на задержание оказалась такой агрессивной. Близкие и родственники Устинова говорят, что он был аполитичен, и собираются добиваться исключительно оправдательного приговора.

Пока Генпрокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, подключившегося к делу накануне, направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру на подписку о невыезде. Он будет ожидать нового решения суда у себя дома.

- Пока приговоры не вступили в законную силу, у сторон есть все возможности для того, чтобы их обжаловать. Но пострадавшие бойцы Росгвардии удовлетворены озвученными в судах приговорами, и считают, что они полностью соответствуют тяжести совершенных преступлений. Эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости, - заявил ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Юристы при этом отмечают, что те, кто устраивали незаконную акцию на улицах Москвы прекрасно знают, что бойцов Росгвардии не только трогать, им даже перечить не рекомендуется, так как и это может быть расценено как сопротивление законным требованиям сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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