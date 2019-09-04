Пять лет тюрьмы за угрозу убивать детей росгвардейцев! Это много или мало?

Суды вынесли приговоры зачинщикам несанкционированных протестов в Москве. Одних отпустили (даже извинившись), а другим — дали сроки по полной. Но самые полярные эмоции вызвал приговор блогеру Владиславу Синице. Он в соцсетях призывал к расправам над детьми сотрудников Росгвардии. А видео расправ предлагал присылать родителям. За эту выходку Синицу приговорили к 5 годам колонии. Этот суровый вердикт одних привел в недоумение, других - в восторг.

Мы решили дать слово обеим сторонам этого нелегкого спора.

МНЕНИЕ «ЗА»

Пусть гниет за решеткой, а не зарезанный в канаве

Сергей Мардан

В системе координат здорового человека все линейно и примитивно. Его система – черно-белая. Когда оказываешь перед простым или не очень простым этическим выбором, достаточно помнить, что в жизни нет никаких оттенков серого. Ты всегда выбираешь либо сторону добра, либо – зла. Черное или белое.

История с приговором блогеру Синице, на самом деле важна, для того, чтобы лишний раз откалибровать свою систему ценностей. И тут главное – не врать. Хотя бы самому себе.

Человек, искусно жонглируя словами призывал убивать и расчленять детей. У него вообще пунктик на этом пресловутом снафф-видео (так называют записанные на камеру реальные убийства).

Для меня этого факта вполне достаточно, чтобы аплодировать российскому суда, который в кои-то веки проявил адекватную жестокость в полном соответствии со статьей Уголовного Кодекса. То, что Синица призывал убивать детей именно сотрудников полиции, для меня не более чем нюансы. Мне абсолютно достаточно того, что речь идет именно О ДЕТЯХ.

Это – одно из немногих табу, которые остались в нашем больном мире. Нельзя трогать детей. Преступления против детей должны караться без всякого снисхождения. И призывы к совершению преступления против детей должны караться тоже без всякого снисхождения.

Синица в соцсетях призывал к расправам над детьми сотрудников Росгвардии

Даже убежденные противники смертной казни, как только речь заходит об убийцах и насильниках детей, начинают метаться и подбирать нужные слова. Потому что их собственная человеческая природа протестует против их идеологем и кричит, что убийц детей общество должно уничтожать как бешеных собак.

Когда я читаю подлый скулеж про «опять посадили человека за твит» мне хочется дать автору в зубы, а уже потом спросить его: «А если бы кто-то пообещал убить твоих детей? Чтобы ты сделал?»

Я вот знаю, чтобы сделал я. Я бы пошел абсолютно на все, чтобы человек не смог даже попытаться реализовать свое намерение, даже если бы это было сказано не всерьез.

Ради спасения своих детей я бы сам пошел на любое преступление. И именно для того, чтобы люди в таких ситуациях не нарушали закон, он и существует.

Именно для того, чтобы Синица остался жив, а не сгнил где-нибудь в бескрайних русских лесах, прикопаный в овраге, он должен сидеть в тюрьме полный срок. Это справедливо по отношению ко всем нам и спасительно для него.

Можно обсуждать и спорить, о чем угодно. О политике, выборах, продажных чиновниках, жестоких ментах, о всем, о чем хотите. Но я точно не готов спорить о праве ребенка на жизнь.

У меня переворачивается все внутри, когда я слышу о детских смертях. Я не готов обсуждать почему они случаются и не готов принять никакого снисхождения к тем, кто это совершает эти преступления.

Я не готов в годовщину Беслана вести дискуссию с теми, для кого детские жизни – лишь инфоповод, тема для сетевого трёпа.

Я очень надеюсь, что для очень многих наступит наконец период интернет-взросления. Игра в сетевых демонов, циничных, бесстрашных и беспощадных оборачивается теперь реальным тюремным сроком. Как в настоящей жизни. Это хорошо. Больных ублюдков, которых в социальных сетях расплодилось слишком много, и которые питаются этой сетевой ненавистью словно падалью, обществу пора начинать лечить.

Начнем лечение с Синицы.

Пять лет тюрьмы за угрозу убивать детей росгвардейцев! Это много или мало? Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Приговор хайповый. Но куда повернет это «дышло»?

Владимир Ворсобин

Нужно ли сажать за слова?

Нужно ли сажать за мысли?

Окаянный Синица пишет, что при такой жестокости полицейских, их дети могут не дойти до школы, а вместо них пришлют диск... И получает за эти слова - 5 лет.

Заслуженно? Не знаю.

Слова жестокие. Мерзкие. И без наказания их оставлять нельзя.

Но 5 лет!

Тут даже не вопрос – много или мало. Тут другая проблема. Так как законы обязаны применяться не избирательно и за одно и то же преступление надо карать всех – и элиту, и нас, простолюдинов. Одинаково. Тогда и с этим приговором мы оказались бы в другой реальности. Где сказанное или написанное слово будет стоить тюрьмы.

А те, кто сейчас аплодирует приговору Синице, вспомните – хоть раз в жизни вы грозили кому-то в блоге? В пьяном ли виде? Или злом? В шутку ли? Или в бреду?

Готовы за это сесть? Или достаточно «административки». Штрафа. Подумайте. Не торопитесь...

Да что там. Погуглите. Депутат Милонов в эфире «КП» заявил, что надо расстрелять «садомитов» и «забрызгать эти стены их кровью».

Ему дали срок? Ну что вы! Даже экспертиза была. Ничего, пишет, предосудительного.

Если бы за такое сажали, добрая треть наших теле-экспертов сидела бы на пожизненном.

Ну а Жириновский, который как-то в эфире предложил сбросить на Стамбул атомную бомбу (а потом хладнокровно уточнил, что там 5 миллионов жителей, мол, а что тут поделаешь) тогда просто серийный оратор-потрошитель, с утра до вечера размышляющий кого бы сегодня фантазийно уничтожить?..

Можно, конечно, с железной серьезностью навести в нашем медийном пространстве порядок, вот только в него я... не верю.

Приговор хайповый. На публику. Никто, конечно, по таким законам жить не собирается.

И это с одной стороны утешает. С другой, избирательность российского «дышла», вызывает тихое раздражение. Однажды в одном из блогов мне написали письмо, полное угроз мне и моей семье. Наши юристы отправили жалобу в полицию. Никакой реакции. Так что спите спокойно, интернет-злодеи, вся эта история с тюрьмой не про вас.