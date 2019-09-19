2019-09-19T18:46:19+03:00
Звезды

Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Модель объявила о свадьбе и показала кольцо с голубым бриллиантом
Ольга ЛИБГАРДТ
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25-летняя модель на 15 лет младше избранника25-летняя модель на 15 лет младше избранникаФото: instagram.com
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Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова. 25-летняя модель на 15 лет младше избранника.

Влюбленные узаконили свои отношения в Тушинском ЗАГСе. Топ-менеджер "Газпром-медиа" Владимир Чопов надел на безымянный пальчик молодой жены роскошное кольцо с голубым бриллиантом. Дарья Клюкина для официальной церемонии выбрала белоснежный костюм. Жених, в свою очередь, отдал предпочтение классике синего цвета.

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За мужем
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Впереди влюбленных и их гостей ждет главное торжество. Свадьба пройдет в Италии 4 октября на территории роскошной виллы у озера Комо, которое еще называют "озером миллионеров". Среди гостей будут только близкие пары. А развлекать публику будет Дима Билан и Кети Топурия. Даша, кстати, там тоже споет. С недавних пор она открыла в себе талант к вокалу.

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Наконец-то я села за руль...
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Напомним, Дарья Клюкина и Владимир Чопов познакомились летом 2018 года. Миллионер начал ухаживать за понравившейся ему девушкой и на первое свидание отвез на Сейшелы. Спустя четыре месяца после знакомства Чопов сделал возлюбленной предложение руки и сердца. О помолвке пара объявила на вечеринке, посвященной 25-летию звезды "Холостяка" в феврале.

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Как я выбирала свой свадебный наряд
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Стоит отметить, что Егор Крид выбрал Дашу Клюкину в финале шестого сезона шоу "Холостяк". Правда, молодые люди рассталась через некоторое время после окончания проекта. "Отношения были, но они закончились. И, как пишут в свидетельствах о расторжении брака: «Не сошлись характерами». Я думаю, это можно применить и к нам", - пояснила тогда модель. Егор Крид в YouTube-шоу "вДудь" озвучил свою версию событий. По его словам, после завершения проекта его отношения с Дашей сошли на нет. Однако через четыре месяца он встретился с Клюкиной по ее инициативе. "Она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: «Хорошо. Ты готова прямо сейчас удалить свой Инстаграм, как когда ты мне сказала в январе при первой встрече?». А она мне: «Конечно, нет! С чего вдруг я буду удалять свой Инстаграм?.. И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись", - рассказал певец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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