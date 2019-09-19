Нейрохирург Николай Коновалов: «Никто от Анастасии Заворотнюк не отказывался. Ей предлагали лечение, причем бесплатно»

Сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк до того, как поехать лечиться в Германию, где ей сделали операцию по удалению опухоли мозга, обращалась к российским специалистам — в институт НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Здесь ей поставили диагноз глиобластома. Один из самых распространенных, но и самых опасных и трудно излечимых видов опухоли. Но вместо того, чтобы лечиться в ведущей профильной российской клинике, актриса улетела в Германию. Кстати, в институте Бурденко начинала лечить рак мозга Анастасия Хабенская. Обращалась сюда за помощью и Жанна Фриске. Но и Хабенская, и Фриске, как и Заворотнюк в конечном итоге уехали за границу. Почему наши звезды выбирают не российскую медицину, мы спросили у профессора, члена-корреспондента РАН Николая Коновалова.

Николай Александрович руководит отделением в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. По иронии судьбы именно у него в свое время лечилась от рака позвоночника Любовь Полищук, «мама» Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня».

- Наш институт, наверняка, предлагал Анастасии госпитализацию, операцию и лечение, я в этом уверен. Для срочных операций очередей у нас нет. С учетом того, что она известная актриса — тем более, хоть на следующий день. Причем лечили бы ее бесплатно по полису ОМС. То, что в итоге она улетела в Германии — это только ее выбор. Никто от нее не отказывался. Она выбрала, где ей комфортней.

Почему наши звезды, у которых есть финансовая возможность, уезжают в Германию, Израиль, Америку, ответ может быть только один - нет пророка в своем отечестве. По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии. Немцы знают наших специалистов, мы — их. Уважительно относимся друг другу, как профессионалы. Кстати, по опухолям головного мозга у нас великолепная хирургическая школа. Это направление не стоит на месте. Но больные по-прежнему доверяют западной медицине.

Хотя иностранные врачи допускают огромное количество ошибок. Если больного оперируют в Мюнхене, это не значит, что операцию сделают хорошо. Да, там есть потрясающие хирурги, у которых отличные результаты. Между нами постоянно идет обмен опытом. Причем в ряде областей мы их обгоняем, например, по хирургии опухолей спинного мозга. Это признано в мире. Но и в Германии, и в Израиле есть разного класса специалисты. И они делают много ошибок. Надо ехать не просто в зарубежную клинку, а к конкретному врачу, так же, как и у нас.

Кроме того, наши врачи юридически отвечают за своих больных. За границей никто за русских пациентов отвечать не будет. Их прооперируют, успешно или нет — неважно, а дальше — либо домой, либо продолжайте платить деньги. Мы часто видим ошибки и осложнения, когда к нам приезжает больной, которого на западе оперировали, подняли на ноги, посадили в самолет и до свидания. К русским пациентам там относятся как к источнику денег.

Я отслеживал судьбу фигуриста Евгения Плющенко, которому сделали ряд операций на позвоночнике в Израиле с очень тяжелыми последствиями. Не буду называть фамилию хирурга, но, могу точно сказать, что лечение спортсмена с самого начала шло неправильно. В результате из Израиля его привезли в Москву, здесь прооперировали, и он вернулся к нормальной жизни. Процент осложнений даже в ведущих западных клиниках такой же как у нас. И от послеоперационных инфекций никто не застрахован.

- Анастасия Заворотнюк вернулась из Германии и легла опять же не в государственную клинику, а в частную больницу, которая оказывает услуги на европейском уровне.

- Я знаю эту клинику, основное ее преимущество — это условия пребывания пациентов, которые стоят очень дорого. По сути это хорошая гостиница. Мы же - государственное учреждение, лечим за счет государственных квот, поэтому не можем создавать такие условия, как в платных больницах. Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно.

- В вашей практике были случаи излечения глиобластомы?

- Существует много разновидностей этой коварной болезни. Они ведут себя по-разному, некоторые виды поддаются лечению. Прогноз можно дать только зная, о каком конкретно типе глиобластомы идет речь.

- Появилась информация, что сегодня Анастасия почувствовала себя лучше. В клинике, где она сейчас лежит, ей стали делать инфузионную терапию. Что это?

- Скорее всего речь идет о химиотерапии. Одной операции по удалению опухоли недостаточно, нужна химио-, лучевая терапия.

- Еще один обсуждаемый вопрос, как глиобластома могла у нее появиться? По одной из версии — это результат гормональной терапии, которую актриса принимала, чтобы забеременеть.

- Почти уверен, что это никак не связано. Причина глиобластомы в том, что в тканях мозга нарушается процесса деления клеток. У каждого человека равные шансы заболеть этим видом рака. Это ужасная болезнь.

- А мобильные телефоны влияют?

- Но даже если они влияют, вы же не перестанете разговаривать по мобильному?

Напомним, 18 сентября появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в сознании и самостоятельно дышит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Спустя неделю страшных новостей наконец у семьи и поклонников Анастасии Заворотнюк наконец появилась надежда. СМИ сообщили, что утром четверга пациентку перевели из отделения реанимации в палату общей терапии. Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно. (подробности)

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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Спустя неделю страшных новостей наконец у семьи и поклонников Анастасии Заворотнюк наконец появилась надежда. СМИ сообщили, что утром четверга пациентку перевели из отделения реанимации в палату общей терапии. Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно. (подробности)