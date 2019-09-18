Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.
Если актриса в сознании находится в больнице и дышит сама, то это станет одной из самых долгожданных новостей для поклонников звезды.
А ведь несколько дней назад появилась информация, что у знаменитости, которой якобы была диагностирована глиобластома, начался отек мозга. Мол, она впала в кому. Вскоре после этого говорили, что Заворотнюк частично парализовало. У Анастасии якобы начали отказывать органы и развилась пневмония.
Впрочем, доподлинно узнать, что же сейчас происходит с "няней Викой" не представляется возможным. В палату к ней не пускают никого, кроме близких родственников.
Более того, Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану. Это произошло после того, как к ней пытались проникнуть неизвестные. Сотрудники больницы, где находится звезда, приняли решение оградить звездную пациентку от ушлых папарацци. Персоналу пришлось выставить круглосуточную охрану даже на этаже.
Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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