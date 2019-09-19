2019-09-19T15:07:44+03:00
Звезды

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Хирург-онколог рассказал о прогнозах лечения знаменитой прекрасной няни
Алена МАРТЫНОВА
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Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комыАктриса пришла в сознание после тяжелейшей комыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Спустя неделю страшных новостей наконец у семьи и поклонников Анастасии Заворотнюк наконец появилась надежда. СМИ сообщили, что утром четверга пациентку перевели из отделения реанимации в палату общей терапии. Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.

- Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, - рассказал kp.ru знакомый с ситуацией Заворотнюк хирург-онколог. - Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы.

Актриса стала известна благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Она сыграла уроженку Мариуполя, пытающуюся найти счастье в Москве

Актриса стала известна благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Она сыграла уроженку Мариуполя, пытающуюся найти счастье в Москве

Напомним, ранее директор актрисы Марина Потапова сообщила друзьям актрисы, что у семьи появилась надежда — Анастасия пошла на поправку. Но комментировать прессе ее состояние близкие по-прежнему не будут — «боятся сглазить».

Хорошие новости "Комсомолке" прокомментировал друг семьи фигурист Алексей Ягудин: - Как человек, давно знающий Настю, я очень желаю ей выздоровления, - отметил спортсмен.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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