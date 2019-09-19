2019-09-19T18:50:47+03:00
Политика

Киев «провалил экзамен» по «формуле Штайнмайера»

Тем самым поставив под угрозу саму встречу «нормандской четверки»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Делегация из Киева в последний момент отказалась подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу саму встречу «нормандской четверки».Делегация из Киева в последний момент отказалась подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу саму встречу «нормандской четверки».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ничем закончилась встреча Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе между Украиной и ЛДНР. Делегация из Киева в последний момент отказалась подписать «формулу Штайнмайера» – то есть решила не согласовывать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Напомним, инициатива президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (ранее главы ОБСЕ и министра иностранных дел Германии) представляет собой механизм предоставления оговоренного Минскими соглашениями особого статуса Донбассу. И 11 сентября документ был согласован политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе для подписания. Более того, хотя на Украине и шли последнее время жаркие дебаты по нему (радикалы посчитали его капитуляцией, президент Зеленский то соглашался, то брал свои слова назад), новый глава МИД Украины одобрил подписание плана. Который предусматривал и разведение сил на линии соприкосновения враждующих сторон. Теперь решения о разведении сил в Петровском и Золотом просто не могут быть реализованы, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими.

Впрочем, отказ Киева от достигнутых договоренностей несет гораздо более глубокие последствия.

- Киев сорвал разведение сил в Золотом и Петровском, - заявил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, - Но он поставил под угрозу и саммит «нормандской» четвёрки. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов.

И этот итог безрезультатных переговоров фактически подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, заявил официальный представитель Кремля и подчеркнул. - Для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу

А именно к этой работе в Киеве совсем не готовы. Или просто не хотят двигаться по пути урегулирования. Что лишний раз доказывает, что со сменой главы государства ничего на Украине по большому счету не поменялось. По крайней мере, в отношении Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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