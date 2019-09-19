2019-09-19T13:29:52+03:00
Политика

Песков: Условия Киева по «формуле Штайнмайера» противоречат имевшимся договоренностям

Пресс-секретарь президента еще раз отметил, что перед встречей в «нормандском формате» необходима большая подготовительная работа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: условия Киева по «формуле Штайнмайера» противоречат имевшимся договоренностямПесков: условия Киева по «формуле Штайнмайера» противоречат имевшимся договоренностямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одобренные Киевом условия к «формуле Штайнмайера» противоречат ранее имевшимся договоренностям и еще раз подтверждает необходимость большой подготовительной работы перед саммитом лидеров «нормандской четверки». Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что выдвижение Киевом условий для подписания «Формулы» является новой позицией для всех стран «четверки». Таким образом, подготовительная работа «встречается с трудностями».

Напомним, «Формула Штайнмайера» предоставляет Донбассу особый статус в составе украинского государства. Власти незалежной изначально отказались от данного документа, ссылаясь на то, что он не предусмотрен Минским соглашением. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что «формула» одобрена.

Отметим, что 18 сентября появилась и «формула Зеленского». Этот план говорит о «радикальных мерах» Киева, если решить проблемы на юго-востоке страны не получится в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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