Штурм военной базы "Зона 51" в США, где по легенде хранят пришельцев, провалился

Пшиком окончился планировавшийся штурм военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. К воротам объекта прибыли… 75 человек. Напомним, что свое желание прибыть в Неваду в Facebook подтвердили порядка 1,5 млн человек со всего мира, которые лично хотели убедиться в том, что Пентагон удерживает на этой базе обломки НЛО и останки инопланетян.

Создатель флешмоба Мэтти Робертс сначала говорил, что просто пошутил. Фото: facebook.com/matty.roberts.906

Подобные слухи ходили давно, но к решительным действиям люди попытались перейти после поста калифорнийского студента в социальной сети. Мэтти Робертс, как теперь он сам утверждает, ради забавы предложил 4 месяца тому назад взять штурмом «Зону 51». Датой штурма было выбрано 20 сентября, время начала операции предполагалось определить на месте.

Вчера силы правопорядка Невады арестовали у входа на базу ВВС США двух человек: один попытался прорваться через ворота, второй справил нужду в неположенном месте. Еще двух человек задержали несколькими днями ранее.

Согласно легенде в 1947 году неподалеку от Базы 51 потерпела крушение летающая тарелка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока эксперты ломают голову над новейшим феноменом социальных сетей: обеспечивая организацию разного рода массовых акций Facebook и Twitter, в которых в общей сложности о своей готовности приехать в Неваду 20 сентября заявило более 3 млн. человек, не смогли собрать даже сотню непрошенных визитеров.

Начавшие прямые трансляции у входа в «Зону 51» телеканалы со всего света были вынуждены вчера срочно переверстывать сетку вещания: на экстренные сообщения включения из Невады не тянули. Журналистов было куда больше, чем желающих своими глазами увидеть живых или мертвых гуманоидов.

Возможно, свою роль сыграли грозные предупреждения Пентагона, обещавшего до последнего патрона защищать свою собственность. Быть может, сработал коллективный разум в аспекте его здравого смысла: о намерениях «штурмовиков» военным было известно заранее, и все секретные материалы были давно эвакуированы с «Зоны 51».

Не исключено, что участники двух фестивалей - Alienstock и Storm Area Basecamp – впервые проводящихся в двух соседних с базой городках – на 20 сентября запланировали отвлекающий маневр, и вот сегодня или завтра предпримут попытку по-настоящему массового проникновения в «Зону 51».

Фото: represent.com/de/stormarea51et

База ВВС США «Зона 51» (или «Неллис») до 2013 года была засекречена. С развитием технологий в Интернете появились спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству пришлось официально признать факт ее существования. Военные летчики продолжают заявлять, что Area 51 – это всего лишь тестовая площадка для испытания новых систем вооружений.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

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Три миллиона человек в Интернете заявили, что будут участвовать в штурме. Полиция штата Невада ожидает, что реально приедет примерно 40 тысяч человек со всего мира. Власти предупреждают, что военные откроют огонь. К Базе 51 заранее стянули усиленные наряды. Тем временем организаторы акции уже неплохо заработали, и собственно 20 сентября их не очень интересовало. (подробности)

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Счетчик активности и интересов участников самых разнообразных сообществ Facebook зафиксировал новый рекорд: за считанные часы в сообщество Zone 51 вступил миллион человек. 537 000 юзеров подтвердили свое участие в планируемом мероприятии, еще 520 000 сказали, что намерены к нему присоединиться. (подробности)