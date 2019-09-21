«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

- Определить, когда у Заворотнюк появилась опухоль – нереально. По опухоли никогда невозможно сказать точное время, когда она появилась.

Иногда, особенно в молодом возрасте (до 40 лет) у человека сначала появляются глиомы (доброкачественные образования) в мозгу. Они могут расти и семь лет. А со временем глиома может переродиться в глиобластому (злокачественная опухоль), которая обычно развивается очень быстро, - сказал «Комсомолке» Александр Саникидзе. - Также невозможно определить, была ли у Заворотнюк сначала глиома, которая потом переродилась в глиобластому, или это сразу была глиобластома.

Глиобластома обычно растет стремительно, это агрессивная форма рака. В течение полгода может вырасти до такого уровня, что нужно срочно принимать меры. Если операбельная, то надо оперировать, а потом химиотерапию. Если нет – то биопсию и химиотерапию…

razin_andrei_lm Состояние здоровья у актрисы тяжелое...

Симптомы зависят от того, где находится глиома. Иногда два-три-четыре года она вообще не дает о себе знать, потому что находится в такой области, что практически не дает симптоматики – например, в правой височной доле. Если опухоль (глиома или другая, не имеет значение) находится в функционально значимом месте – например, в извилине, которая контролирует движение руки, ноги, или, допустим, в стволе головного мозга, где находятся ядра, отвечающие за глотание, глазодвигательные функции - вот в таких местах опухоли обычно сразу дают о себе знать. Потому что человек сразу обратит внимание, что перестает работать рука, нога, или становятся слабее, немеют конечности, теряется чувствительность. Если опухоль в стволе головного мозга, то часто у человека начинает двоиться в глазах или происходит нарушение глотания.

Но, допустим, если опухоль находится в правой лобной доле – она может сидеть там годами и явно не давать о себе знать.

- Говорят, в ваш институт Бурденко обращалась Анастасия Заворотнюк?

- Не лично ко мне, но да, в наш Институт имени Бурденко. Но обращалась анонимно. Нигде ее не зарегистрировали как пациентку, нет истории болезни, ничего.

Кулуарно очень ее принимали.

- Ваши врачи отказались ее лечить?

- Нет. Напротив. Брались за ее лечение. Почему-то она сама отказалась от лечения у нас. Уехала в Германию. Сейчас в московской клинике.

- Пишут, что вроде бы ее из реанимации в палату перевели?

- Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли.

Разная продолжительность жизни бывает при глиобластоме. Это зависит от размера опухоли, места, где она находится, от генетических возможностей организма. Это показывают генетические исследования - там много факторов, которые обозначают, какой эффект химиотерапия даст на глиобластому, как может повлиять на опухоль облучение.

Настя с мужем и дочкой Милой. Фото: инстаграм Анастасии ЗаворотнюкФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А живет с таким заболеванием человек полноценно или как?

- Опять же это зависит от места положения глиобластомы. Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доли, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа.

- Заворотнюк вводили в кому…

- Иногда мы вводим больных специально в искусственную медикаментозную кому, чтобы лечение было эффективнее. Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы – две разные вещи абсолютно.

Как мне передавали, Заворотнюк была в медикаментозной коме.

- Если человек сильно поправился, просто очень толстый – это от чего?

- Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга. При глиобластоме очень большой отек головного мозга вокруг опухоли, потому что нарушается гематоэнцефалический барьер. Опухоль нарушает этот барьер и дает отек. И мы назначаем гормоны (дексаметазон) в больших дозах – 8 миллиграммов три-четыре раза в день. Дексаметазон укрепляет гематоэнцефалический барьер и уменьшает отек. Но побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20-25 килограммов, как правило.

- Скорее всего, Заворотнюк поправилась килограммов на 20?

- Да. Но она может быстро скинуть вес. Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес.

- А отек почему появляется?

- Отек в любом случае появляется при глиобластоме - вокруг глиобластомы, вокруг метастазов. Отек появляется всегда при глиобластоме. Глиобластома без отека не бывает. Механизм отека очень сложный.

В целом если взять медицину, опухоли головного мозга составляют меньше двух процентов от всего рака. Опухоли головного мозга – по-прежнему редкое заболевание. Хотя по сравнению с прежними годами наблюдаем рост этого заболевания. Рак легкого гораздо чаще встречается, чем опухоли головного мозга. Никто на самом деле не знает, почему появляется глиобластома, глиома. Научного доказательства причин возникновения нет. Что влияет – телефон, вода, еда, окружающие факторы? Не знаем. Допустим, знаем, что курение сигарет увеличивает риск рака легкого в 10 раз. Но почему появляется глиобластома - никто пока не знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Петя не выходит из палаты": Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о состоянии актрисы. Сергей Майоров заявил, что артистка пережила вторую операцию (подробности)

Сергей Майоров: «У Насти Заворотнюк была вторая операция. Появилась надежда, что все может еще обойтись»

Сегодня в 19 часов в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ друг актрисы Анастасии Заворотнюк телеведущий Сергей Майоров расскажет последние новости о здоровье актрисы (подробности)