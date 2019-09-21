2019-09-21T15:49:25+03:00
Звезды

Сергей Майоров: «У Насти Заворотнюк была вторая операция. Появилась надежда, что все может еще обойтись»

Друг актрисы рассказал новости о ее здоровье [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Настя в тяжелом состоянии, ее муж Петр Чернышев и Марина Потапова не выходят из палатыНастя в тяжелом состоянии, ее муж Петр Чернышев и Марина Потапова не выходят из палатыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня в 19 часов в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ друг актрисы Анастасии Заворотнюк телеведущий Сергей Майоров расскажет последние новости о здоровье актрисы.

Сергей Майоров поделился новостями: «Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

Майоров расскажет, что диагноз, о котором все говорят, не подтвержден пока окончательно. Настя в тяжелом состоянии, ее муж Петр Чернышев и Марина Потапова не выходят из палаты, потому что опасаются за безопасность близкого человека. Больница окружена машинами, в которых дежурят репортеры, кроме того, приходят экстрасенсы, шаманы, блогеры, которые снимают видео на фоне больницы.

«Маленький луч надежды все же появился…» - обнадеживает поклонников Сергей Майоров, который дружит с Настей. И этой весной именно ему Заворотнюк рассказала о том, что прошлой осенью родила дочь. В 21 час на НТВ в повторе покажут то самое счастливое интервью Насти о материнстве.

Анастасия Заворотнюк переесла вторую операцию.Об этом рассказал друг актрисы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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