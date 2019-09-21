2019-09-21T15:21:42+03:00
Звезды

"Петя не выходит из палаты": Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Друг раскрыл правду о состоянии актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Рядом с ней постоянно находятся муж Петр ЧернышевАнастасия Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Рядом с ней постоянно находятся муж Петр ЧернышевФото: Борис КУДРЯВОВ
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Друг Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о состоянии актрисы. Сергей Майоров заявил, что артистка пережила вторую операцию.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал Сергей Майоров в студии программы "Центральное телевидение".

По его словам, пока Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Рядом с ней постоянно находятся муж Петр Чернышев и Марина Потапова. "Они не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа клиника просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Петя не выходит из палаты, Марина не выходит, вообще никто из палаты не выходит", - подчеркнул друг звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Майоров также заявил, что Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром." Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - заключил он.

Отметим, в последние дни новости о состоянии Анастасии Завортнюк кардинальным образом поменялись от пессимистичных к обнадеживающим. Несколько дней назад сообщалось о том, что артистка якобы впала в кому и не может сама дышать, борясь, по слухам, с четвертой стадией рака мозга. Однако теперь сообщается, что актрису перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам медиков, отек мозга уменьшился. При этом также появились данные, что Анастасия вообще не была в коме.

О страшном недуге Заворотнюк заговорили после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорилось, что у знаменитости заподозрили онкологию. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования рака. Сама актриса и ее родные не комментируют информацию о болезни близкого человека. Более того, они запретили пиар-директору артистки давать какие-либо комментарии о ее состоянии.

Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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