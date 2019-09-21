Лера Кудрявцева в блестящем платье с глубоким декольте сверкнула на вечеринке

Лера Кудрявцева постоянно удивляет поклонников. То телеведущая расскажет страшный сон, после которого просыпается в холодном поту, то поделится тревогами за дочку Машеньку, которой летом исполнился годик. То неожиданно для всех артистка запела, чтобы сделать приятное молодому мужу Игорю Макарову. Но всеобщее восхищение публики всегда вызывает цветущий вид артистки и роскошная фигура 48-летней звезды.

Лера Кудрявцева активно ведет блог и постоянно делится с подписчиками фотографиями и выкладывает ролики. Но один из последних снимков вызвал у публики неподдельный интерес. Теледива предстала на фото в шикарном вечернем платье в пол с глубоким декольте. Шею артистки украшало массивное бриллиантовое колье, а на правой руке был браслет.

"Ведем мероприятие. Сегодня не пою, а просто веду", - подписала она фото.

leratv Лера Кудрявцева и ее шикарное платье

Организаторы вечеринки накрыли стол, полный яств и напитков. Лера, по ее признанию, не удержалась и съела кусочек торта. Хотя в последнее время она придерживается специальной диеты.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Они отметили, что их любимица всегда потрясающе выглядит, а в черном блестящем платье сверкает ярче бриллиантов на шее. "Какая вы четкая и крутая!", "От вашего сияния глаза заболели", "Лера, ты точно пьешь таблетки для молодости", "Ты всегда выглядишь лучше всех", "Вечно молодая и красива", "Платье волшебное, Лера красавица", "Умопомрачительное платье! Шикарный образ и просто красивая женщина", "Такая красивая", "Платье шик", "Красивая, как всегда!", - льют елей интернет-активисты.

Напомним, Лера Кудрявцева шесть лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара воспитывает дочку Машеньку, которую теледива родила 9 августа 2018 года. Родители души не чают в малютке. Кстати, Лера старше возлюбленного на 16 лет. Как-то она призналась, что в этом есть большой плюс - накопленный жизненный опыт ей очень помогает в семейной жизни.