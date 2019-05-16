"Живет с мужем как с сыном": Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым хоккеистом

Лера Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым мужем. Звезда отметила, если бы ей было 20 лет, она бы давно развелась, а сейчас с высоты прожитых лет она на все смотрит спокойно. Ведь именно возраст и мудрость помогают сохранять крепкие отношения с хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева отдыхает с семьей в Майами. Для ее девятимесячной дочки Маши это первый перелет через океан. Телеведущая опубликовала серию снимков с молодым супругом и рассказал, почему следует выходить замуж за мужчину почти вдвое моложе.

На фото 47-летняя телеведущая и 31-летний хоккеист целуются на фоне ночного Майами-Бич. В подписи к снимкам телезвезда радостно сообщила, с каким удовольствием отпускает мужа погулять с друзьями.

leratv Лера Кудрявцева с любимым мужем

"Я вам расскажу все прелести разницы в возрасте . Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине. На вопрос «А можно пойду потусить?» с радостью говорю «Можно», предвосхищая, как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом", - написала Лера.

Она призналась, что если бы ей было 20 лет, то она ушла бы от мужа через два месяца. "Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит", - делится секретами счастливой семейной жизни Кудрявцева.

leratv Хочется сказки и всегда быть молодой и красивой

Телеведущая рассказала и о самых больших страхах благоверного. "Самое страшное слово для мужа - дряблый. Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле, дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно. Поэтому дряблый он", - сообщила знаменитость.

По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.

Подписчики телеведущей полностью согласны с ее словами, а некоторые подметили: "Лера, вы так рассказываете, будто живете с мужем как с сыном", "Ваши отношения с мужем похожи на отношения мамы и сына. В этом есть своя прелесть", "Лерочка, какие точные слова! Ничего нет важнее, кроме доченьки".

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева год как бабушка.