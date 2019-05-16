2019-05-16T12:48:23+03:00
Звезды

"Живет с мужем как с сыном": Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым хоккеистом

47-летняя телеведущая призналась, что разница в возрасте спасает брак
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Телеведущая рассказала и о самых больших страхах благоверногоТелеведущая рассказала и о самых больших страхах благоверногоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Лера Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым мужем. Звезда отметила, если бы ей было 20 лет, она бы давно развелась, а сейчас с высоты прожитых лет она на все смотрит спокойно. Ведь именно возраст и мудрость помогают сохранять крепкие отношения с хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева отдыхает с семьей в Майами. Для ее девятимесячной дочки Маши это первый перелет через океан. Телеведущая опубликовала серию снимков с молодым супругом и рассказал, почему следует выходить замуж за мужчину почти вдвое моложе.

На фото 47-летняя телеведущая и 31-летний хоккеист целуются на фоне ночного Майами-Бич. В подписи к снимкам телезвезда радостно сообщила, с каким удовольствием отпускает мужа погулять с друзьями.

leratvleratv
Лера Кудрявцева с любимым мужем
196761 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Я вам расскажу все прелести разницы в возрасте . Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине. На вопрос «А можно пойду потусить?» с радостью говорю «Можно», предвосхищая, как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом", - написала Лера.

Она призналась, что если бы ей было 20 лет, то она ушла бы от мужа через два месяца. "Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит", - делится секретами счастливой семейной жизни Кудрявцева.

leratvleratv
Хочется сказки и всегда быть молодой и красивой
83179 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Телеведущая рассказала и о самых больших страхах благоверного. "Самое страшное слово для мужа - дряблый. Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле, дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно. Поэтому дряблый он", - сообщила знаменитость.

По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.

Подписчики телеведущей полностью согласны с ее словами, а некоторые подметили: "Лера, вы так рассказываете, будто живете с мужем как с сыном", "Ваши отношения с мужем похожи на отношения мамы и сына. В этом есть своя прелесть", "Лерочка, какие точные слова! Ничего нет важнее, кроме доченьки".

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева год как бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы