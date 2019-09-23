2019-09-22T08:31:35+03:00
Общество

Письмо Наполеона жене, День советской милиции, Гоголь-центр в пос. Тамтачет, гильотина Д.А.Медведева и спор об умных баранах

Публицист Максим Соколов о главных события минувшей недели
Максим СОКОЛОВпублицист
Поделиться:
Прокремлевская дезинформация не останавливалась даже перед фальсификацией семейной переписки двухвековой давности.Прокремлевская дезинформация не останавливалась даже перед фальсификацией семейной переписки двухвековой давности.
Изменить размер текста:

Борьба с дезинформацией оказалась делом всеобъемлющим. Созданная в 2015 г. по решению глав государств и правительств ЕС оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, имеющая целью противодействие прокремлевской дезинформации, разоблачает не только фейковые новости, но и фейковые старожитности.

Последнее ЕСовское разоблачение касается событий 1812 г.: в рамках провозглашенной Российской Империей тактики выжженной земли, "Когда французские войска входили в Москву, Кремль и основные общественные здания взорвали или сожгли, из-за чего Наполеону было довольно сложно праздновать сей, оказавшийся временным, успех в этой войне". Т. е. и тут великому императору нагадили.

Великая армия вступила в Москву 2(14) сентября 1812 г., а подрыв кремлевских башен (Свибловой, Собакиной, Никольской и пр.), Арсенала и колокольни Ивана Великого был осуществлен французским арьергардом под командованием маршала Мортье 9-11 (21-23) октября, когда основные силы французов во главе с Бонапартом уже покинули Москву. 10 (22) октября император писал своей жене Марии-Луизе (письмо сохранилось) из подмосковного села Фоминского: "Я покинул Москву, приказав взорвать Кремль".

Так прокремлевская дезинформация в стремлении опорочить лидера объединенной Европы ("двунадесяти языков") не останавливалась даже перед фальсификацией семейной переписки двухвековой давности, и только инвалиды, набранные в оперативную рабочую группу по объявлению, сумели разоблачить старинный фейк.

Тем временем предпринятое молодым реформатором Д. А. Медведевым гильотинирование старинных указов советской власти вызвало беспокойство в народе. К тому, что под гильотину пошло распоряжение 1978 г. о кролиководах и звероводах-любителях, публика отнеслась более или менее спокойно. Более того, даже отмена одного из первых декретов Совнаркома о 8-часовом рабочем дне, была воспринята без трепета. Но в страшную тревогу людей повергло то, что отменяют акты о праздновании Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота. Их беспокойство станет еще больше, когда они осознают, что неподкупный Д. А. Медведев гильотинировал и День советской милиции, отмечаемый с 1962 г. согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР. 10 ноября больше не будет праздничного концерта для товарищей милиционеров, и вообще, где стол был яств, там гроб стоит. Впрочем, реформы и должны быть непопулярными, ибо иначе какие же это реформы?

Зато останется невредим отмечаемый 12 марта День работников уголовно-исполнительной системы, поскольку 12 марта 1879 г., еще до появления СССР и РСФСР государь император Александр II издал указ о создании тюремного департамента. Однако, памятуя, что береженого Бог бережет, красноярские тюремщики решили устроить праздничный концерт не в свой профессиональный праздник, а в День лесника. Сотрудники колонии-поселения № 14 в этот день устроили корпоратив в поселковом клубе, а гвоздем корпоратива было разоблачение от одежд позалазивших на табуретки мужчин-надзирателей женщинами-надзирательницами. Так в далеком поселке Тамтачет нашлись последователи творческого метода режиссеров-новаторов К. С. Серебренникова и К. Ю. Богомолова – в глухой, неведомой тайге появился свой "Гоголь-центр". К несчастью, новые творческие методы с трудом пробивают себе дорогу, и начальника лагпункта отстранили от должности, а гуманитарная общественность вместо того, чтобы распространять воззвания в защиту начальника-новатора, сделала вид, что ничего не заметила.

Наверное, она была всецело занята написанием воззваний в защиту пострадавших по делу о московских протестах – и не разорваться же. Коллективки действительно явили всю силу корпоративного государства – писали представители самых разных корпораций, примерно как в песне "Giovinezza", популярной в Италии при Муссолини

"I рoeti e gli artigiani

I signori e i contadini",

т. е. "поэты и ремесленники, знатные люди и крестьяне". Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Разве что колхозников пока не было, но это легко исправить – чтобы подписать воззвание, ведь не надо предъявлять справку о выработанных трудоднях. Всякий может объявить себя колхозником с Патриарших прудов и подписаться.

Зато появилось воззвание, подписанное книжниками (др.-евр. "сойферим"), которые повелели освободить всех, включая киберактивиста Синицу, прославившегося своей любовью к снафф-видео [записям реальных убийств - прим. ред.] с детьми.

Оно и положено по статусу – "Книжники образовали ученую комиссию или корпорацию, известную под названием великой синагоги, а впоследствии — синедриона. Число членов этой корпорации было неопределённым; впоследствии оно приблизительно определялось в 70 человек". Нынешний синедрион еще более возрос в силе духа и насчитывает 300 человек. Остается ждать коллективки, составленной фарисеями.

Был, кстати и достойный повод. Шаман Габышев, шедший с приверженцами на Москву изгонять В. В. Путина, по дороге подвергся арестованию и был доставлен самолетом в родной Якутск. Там его пометили в психбольницу. "В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", -- сообщили в местном минздраве.

"Международная амнистия" уже назвала вверженного в дурдом шамана "узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний". Тут и надо было привлечь пару сотен фарисеев с коллективкой в поддержку шамана – особенно убедительно тут смотрелись бы попы.

Однако, далее духи верхнего мира стали научать шамана чему-то не тому. Шаман вдруг стали похвалять В. В. Путина, в связи с чем его выпустили из дома скорби, и коллективку фарисеев пришлось отменять.

Но не следует унывать и брюзжать, как это делает упавший духом М. Б. Ходорковский, обличая А. А. Навального, чье умное голосование за коммунистов принесло достойные плоды. Умные избранники в МГД немедленно нашли дивный консенсус со столичной властью – хотя, впрочем, кто бы сомневался? Но барон-изгнанник из Лондона указывает борцу-изгнаннику, находящемуся в США, сколь он неправ: "Нельзя держать избирателя — особенно избирателя демократического — за толпу баранов".

Почему – непонятно. Демократический избиратель ничуть не умнее избирателя вообще, а то даже и гораздо глупее. Что же до баранов, то еще в конце 2011 г. А. А. Навальный воодушевлял своих сторонников криками "Вперед, бараны <подвергнутые плотскому познанию>!". С тех пор уж восьмой год число баранов (в том числе и весьма интеллектуальных) только возрастало. Но марксизм учит нас, что практика – критерий истины. Что, очевидно, применимо и к случаю с баранами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как горожанину переселиться в деревню и не пожалеть об этом
С начала 21-го века в России исчезли уже 34 000 деревень, еще 10 000 - при смерти, в каждой из них - меньше 8 жителей. Эксперты уже делают вывод - деревню спасет лишь обратная волна переселения людей - из городов к земле. Но возможно ли это?
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, а заодно и развеять многочисленные слухи к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Трамп и Эрдоган пообщались по телефону
Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке
Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским
На Кипре утонул турист из России
Пушков прокомментировал призыв Трампа дать больше денег Украине
Умер Зигмунд Йен - первый немецкий космонавт
На учениях "Центр-2019" разбились две боевые машины
Индия и США проведут совместные военные учения "Триумф тигра"
Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке
Умер Баррон Хилтон. Владелец сети отелей оставил семью без наследства
Помпео призвал осудить планы Китая по репатриации уйгуров
Трампу пригрозили импичментом за давление на Зеленского
Иран освободит танкер Stena Impero в ближайшее время
МИД РФ объяснил необходимость заключения пакта Молотова-Риббентропа
Трамп готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе
Работники отеля в Тунисе взяли постояльцев в заложники
Великобритания усилит санкционное давление после выхода из ЕС
Помпео заявил о настрое США на мирное разрешение конфликта с Ираном
Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Россия должна за три недели объяснить WADA данные московской лаборатории
Посольство РФ в Лондоне: Россия не подсудна британским судам
Грузовик въехал в толпу пешеходов в Китае: погибли десять человек
Умер Арон Айзенберг из сериала "Звездный путь"
В МИД рассказали о самочувствии освобожденных пиратами российских моряков