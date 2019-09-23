Письмо Наполеона жене, День советской милиции, Гоголь-центр в пос. Тамтачет, гильотина Д.А.Медведева и спор об умных баранах

Борьба с дезинформацией оказалась делом всеобъемлющим. Созданная в 2015 г. по решению глав государств и правительств ЕС оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, имеющая целью противодействие прокремлевской дезинформации, разоблачает не только фейковые новости, но и фейковые старожитности.

Последнее ЕСовское разоблачение касается событий 1812 г.: в рамках провозглашенной Российской Империей тактики выжженной земли, "Когда французские войска входили в Москву, Кремль и основные общественные здания взорвали или сожгли, из-за чего Наполеону было довольно сложно праздновать сей, оказавшийся временным, успех в этой войне". Т. е. и тут великому императору нагадили.

Великая армия вступила в Москву 2(14) сентября 1812 г., а подрыв кремлевских башен (Свибловой, Собакиной, Никольской и пр.), Арсенала и колокольни Ивана Великого был осуществлен французским арьергардом под командованием маршала Мортье 9-11 (21-23) октября, когда основные силы французов во главе с Бонапартом уже покинули Москву. 10 (22) октября император писал своей жене Марии-Луизе (письмо сохранилось) из подмосковного села Фоминского: "Я покинул Москву, приказав взорвать Кремль".

Так прокремлевская дезинформация в стремлении опорочить лидера объединенной Европы ("двунадесяти языков") не останавливалась даже перед фальсификацией семейной переписки двухвековой давности, и только инвалиды, набранные в оперативную рабочую группу по объявлению, сумели разоблачить старинный фейк.

Тем временем предпринятое молодым реформатором Д. А. Медведевым гильотинирование старинных указов советской власти вызвало беспокойство в народе. К тому, что под гильотину пошло распоряжение 1978 г. о кролиководах и звероводах-любителях, публика отнеслась более или менее спокойно. Более того, даже отмена одного из первых декретов Совнаркома о 8-часовом рабочем дне, была воспринята без трепета. Но в страшную тревогу людей повергло то, что отменяют акты о праздновании Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота. Их беспокойство станет еще больше, когда они осознают, что неподкупный Д. А. Медведев гильотинировал и День советской милиции, отмечаемый с 1962 г. согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР. 10 ноября больше не будет праздничного концерта для товарищей милиционеров, и вообще, где стол был яств, там гроб стоит. Впрочем, реформы и должны быть непопулярными, ибо иначе какие же это реформы?

Зато останется невредим отмечаемый 12 марта День работников уголовно-исполнительной системы, поскольку 12 марта 1879 г., еще до появления СССР и РСФСР государь император Александр II издал указ о создании тюремного департамента. Однако, памятуя, что береженого Бог бережет, красноярские тюремщики решили устроить праздничный концерт не в свой профессиональный праздник, а в День лесника. Сотрудники колонии-поселения № 14 в этот день устроили корпоратив в поселковом клубе, а гвоздем корпоратива было разоблачение от одежд позалазивших на табуретки мужчин-надзирателей женщинами-надзирательницами. Так в далеком поселке Тамтачет нашлись последователи творческого метода режиссеров-новаторов К. С. Серебренникова и К. Ю. Богомолова – в глухой, неведомой тайге появился свой "Гоголь-центр". К несчастью, новые творческие методы с трудом пробивают себе дорогу, и начальника лагпункта отстранили от должности, а гуманитарная общественность вместо того, чтобы распространять воззвания в защиту начальника-новатора, сделала вид, что ничего не заметила.

Наверное, она была всецело занята написанием воззваний в защиту пострадавших по делу о московских протестах – и не разорваться же. Коллективки действительно явили всю силу корпоративного государства – писали представители самых разных корпораций, примерно как в песне "Giovinezza", популярной в Италии при Муссолини –

"I рoeti e gli artigiani

I signori e i contadini",

т. е. "поэты и ремесленники, знатные люди и крестьяне". Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Разве что колхозников пока не было, но это легко исправить – чтобы подписать воззвание, ведь не надо предъявлять справку о выработанных трудоднях. Всякий может объявить себя колхозником с Патриарших прудов и подписаться.

Зато появилось воззвание, подписанное книжниками (др.-евр. "сойферим"), которые повелели освободить всех, включая киберактивиста Синицу, прославившегося своей любовью к снафф-видео [записям реальных убийств - прим. ред.] с детьми.

Оно и положено по статусу – "Книжники образовали ученую комиссию или корпорацию, известную под названием великой синагоги, а впоследствии — синедриона. Число членов этой корпорации было неопределённым; впоследствии оно приблизительно определялось в 70 человек". Нынешний синедрион еще более возрос в силе духа и насчитывает 300 человек. Остается ждать коллективки, составленной фарисеями.

Был, кстати и достойный повод. Шаман Габышев, шедший с приверженцами на Москву изгонять В. В. Путина, по дороге подвергся арестованию и был доставлен самолетом в родной Якутск. Там его пометили в психбольницу. "В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", -- сообщили в местном минздраве.

"Международная амнистия" уже назвала вверженного в дурдом шамана "узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний". Тут и надо было привлечь пару сотен фарисеев с коллективкой в поддержку шамана – особенно убедительно тут смотрелись бы попы.

Однако, далее духи верхнего мира стали научать шамана чему-то не тому. Шаман вдруг стали похвалять В. В. Путина, в связи с чем его выпустили из дома скорби, и коллективку фарисеев пришлось отменять.

Но не следует унывать и брюзжать, как это делает упавший духом М. Б. Ходорковский, обличая А. А. Навального, чье умное голосование за коммунистов принесло достойные плоды. Умные избранники в МГД немедленно нашли дивный консенсус со столичной властью – хотя, впрочем, кто бы сомневался? Но барон-изгнанник из Лондона указывает борцу-изгнаннику, находящемуся в США, сколь он неправ: "Нельзя держать избирателя — особенно избирателя демократического — за толпу баранов".

Почему – непонятно. Демократический избиратель ничуть не умнее избирателя вообще, а то даже и гораздо глупее. Что же до баранов, то еще в конце 2011 г. А. А. Навальный воодушевлял своих сторонников криками "Вперед, бараны <подвергнутые плотскому познанию>!". С тех пор уж восьмой год число баранов (в том числе и весьма интеллектуальных) только возрастало. Но марксизм учит нас, что практика – критерий истины. Что, очевидно, применимо и к случаю с баранами.