2019-09-22T15:23:39+03:00
Общество

Эксперт: Призыв отменять нельзя, а жесткими быть нужно

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин согласился с мнением Шойгу
Игорь ЯКУНИН
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Сергей Шойгу заявил, что система призыва в ближайшее время может быть отмененаСергей Шойгу заявил, что система призыва в ближайшее время может быть отмененаФото: Министерство обороны РФ
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Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин прокомментировал «Комсомолке» ряд громких заявлений министра обороны России.

- В интервью «Московскому комсомольцу» Сергей Шойгу заявил, что система призыва в ближайшее время может быть отменена, но что лично он против такого решения.

- Как в прошлом кадровый офицер я поддерживаю сомнение министра в необходимости отмены призыва. Мне понятны риски, которые есть в геополитическом и географическом положении нашей страны. И возникающие в связи с этим задачи при начале возможных военных действий.

- Что вы имеете ввиду?

- Армия предназначена для того, чтобы сдержать первый удар. Она должна вести боевые действия до того момента, пока страна не будет максимально отмобилизована. Это касается личного состава, техники, промышленных производств. В советские времена на учет были поставлены все граждане с полно-приводными автомобилями. И они знали, куда двигаться в случае объявления войны. А подготовка молодых людей, получение ими военно-учетной специальности — только система призыва позволяла делать это эффективно в масштабах страны.

- Призывников до сих пор не имеют права направлять в горячие точки — они должны защищать родину по месту призыва и службы?

- Ну конечно, вот задачи в Сирии возникли — туда направляют профессионалов, контрактников. А когда речь об обороне страны — здесь другое дело. Тут должен быть мобилизационный резерв, люди, прошедшие армию по призыву, которые быстро вспомнят нужные навыки.

- Шойгу спросили о возможности участия России в полномасштабном вооруженном конфликте, подразумевая противостояние с крупной державой и о том, какая опасность для нас самая большая...

- Отвечая, он говорит о США, не называя прямо главным нашим противником именно эту страну. При том в последние много десятилетий англосаксы по серьезному никогда не воюют сами — стараются чужими руками. Посмотрите на Восточную Европу. Американцы размещают свои ударные комплексы в Румынии, Польше, Прибалтике — под прикрытием народов этих восточно-европейских стран, под прикрытием их продажных элиты. А Украину - так просто превратили в свой мобилизационный ресурс! На полигоне в Яворове подо Львовом с 2014-го года готовят террористов. Против кого? Неужели непонятно? При том ответственность за дальнейшие действия своих подопечных как бы не несут — как и за подготовку террористов на Ближнем Востоке.

- На вопрос о вероятности прямого военного столкновения России и Украины Шойгу отвечает резко отрицательно, подразумевая, что новые украинские власти на подобное не пойдут.

- Нам продолжают организовывать очаги напряженности по периметру наших границ. Восточная Европа, Украина, Афганистан, где все готово к наступлению бежавших из Сирии ИГИЛовцев (запрещенной в РФ организации - ред.) на среднеазиатские республики — транзитом к нам. Что касается Украины и ее зависимости от англосаксов — они могут на ровном месте организовать бой на границе в любое время, где-то на рубежах Ростовской области спровоцировать. Казачество подтолкнут. И задымится юг России… Потому согласен с министром, что только сумасшедшие могут пойти на подобное. Обратите внимание, как жестко и быстро реагирует Израиль на любые попытки агрессии у его границ — и цивилизованный мир отвечает на жесткость Израиля более или менее спокойно. Так и нам надо меньше обращать внимание на то, как воспримут наши шаги по защите собственной безопасности за пределами нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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