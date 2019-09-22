2019-09-22T09:40:04+03:00
Политика

Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Однако глава Минобороны не считает такое решение правильным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армиюШойгу допустил отмену обязательного призыва в армиюФото: Минобороны РФ
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В России возможна отмена обязательного призыва в армию, но такое решение не будет правильным. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве. Он пояснил, что именно для формирования такого резерва организуется военная подготовка граждан, у которых к тому же есть «ощущение причастности к защите своей страны». «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», - подчеркнул генерал.

Отметим, с 1 сентября в России изменились правила призыва в армию. Теперь призывник может отказаться от отсрочки от службы в армии. На данный момент Минобороны разработало новые поправки, которые позволяют военкоматам будут ставить на воинский учет проживающих в их районе молодых людей, не имеющих регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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