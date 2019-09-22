2019-09-22T19:03:32+03:00
Политика

Порошенко то ли заврался, то ли память потерял

Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал «КП» скандальные заявления экс-президента Украины о минских договоренностях
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В эфире украинского «5 канала» пятый руководитель незалежной разошелся не на шутку: он легким движением языка опроверг то, что существует несколько лет — механизм предоставления Донбассу особого статуса в рамках минских соглашений. «КП» обратилась за комментарием к участнику переговорного процесса в Минске, советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- Что это Петр Алексеевич так разошелся, что у него с памятью относительно «формулы Штайнмайера»?

- Господин Порошенко, покинув президентское кресло, стал врать еще больше. Видимо, имея депутатский иммунитет, он понимает, что наказания за его пустословие не последует — по крайней мере, пока. Нормандский формат столкнулся со следующим. Особый статус Украина должна была предоставить Донбассу еще в марте 2015 года. То есть через 30 дней после подписания Минска-2. Но украинская сторона не в полном объеме приняла постановление по территориям, на которые распространяется особый статус. И в одностороннем порядке, не уведомив никого, изменила основу Закона об особом статусе. Заменила там 10-ю статью. И внесла туда массу предусловий для вступления в силу особого статуса.

- И таким образом заблокировала весь закон?

- Да. Нарушив Минские соглашения. В одностороннем порядке. Должны были ответственность понести. Санкции со стороны Германии и Франции. Но ограничились лишь рассуждениями. К сентябрю 2015-го возникла дилемма — выборы через статус или статус через выборы. Что первично? И в Париже была предложена эта формула Штайнмайера. Она определяла, что особый статус должен был вступить в силу в день проведения выборов. Еще раз эта формула была подтверждена непосредственно с участием Петра Порошенко в Берлине в 2016-м году. Это на данный момент был последний саммит на уровне глав стран-участниц нормандских договоренностей.

- Порошенко с формулой тогда согласился?

- Он с ней тогда согласился. Мы знаем об этом со слов представителя ОБСЕ. И по письму, которое было подписано глава МИД Германии и Франции. Они нас уведомили о достижении такой договоренности. То есть данные официальных лиц Германии и Франции противоречат заявлению Порошенко нынешнему. Сейчас эта формула уже есть в третьей версии. Она была согласована на уровне советников лидеров стран 11 сентября в рамках переговоров. Разница между формулой-1 и формулой-3 — только в том, каким образом происходит фиксация результатов выборов и как всё соответствует нормам ОБСЕ и наблюдательной миссии. Но все три формулы содержат необходимость введения особого статуса Донбасса в день выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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