2019-09-22T16:54:34+03:00
Политика

Порошенко отрицает существование "формулы Штайнмайера"

По мнению экс-президента Украины, такого соглашения никогда не было
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отрицает существование "формулы Штайнмайера".

Речь идет о плане по проведению выборов Донбассе, предоставлении региону автономности и реализации минских договоренностей. Документ был предложен действующим президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который на тот момент являлся министром иностранных дел ФРГ.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой формулы Штайнмайера, с кем-то якобы согласованной, не существует", — сказал Порошенко в эфире "5 канала".

По его словам, инициатива президента Германии заключалось в выполнении сторонами ряда условий, и лишь после этого, непосредственно в день проведения выборов в Донбассе, планировалось ввести закон об особом режиме местного самоуправления. Другие позиции по этому поводу якобы не высказывались.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе состоялась встреча контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Киевская делегация должна была подписать "формулу Штайнмайера", но в самый последний момент отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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