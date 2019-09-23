Пышный бюст Кардашьян против «голого» платья Эмилии Кларк: Лучшие наряды премии «Эмми-2019»

В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию «Эмми-2019»: звезды кино и сериалов сражались за золотые статуэтки, претендуя на звание главных героев 71-й ежегодной церемонии. Не менее жаркая битва шла на красной дорожке. Голливудские дивы нарядились в кутюрные платья и демонстрировали драгоценности на миллионы долларов.

Самой красивой парой вечера, по всеобщему мнению, стали Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Актриса нарядилась в платье цвета фуксии, продемонстрировав одновременно и точеные плечи, и стройные ножки. Совсем скоро, 25 сентября Кэтрин и Майкл отметят двойной юбилей: Дугласу исполнится 75 лет, а Зета-Джонс — 50. Супруги родились в один день, но с разницей в 25 лет.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс.Фото: EAST NEWS

Ну куда же без него, без пышного бюста Ким Кардашьян? Звезда реалити-шоу появилась на церемонии в платье дизайнера Вивьен Вествуд с экстремальным декольте. На груди 38-летней брюнетки возлежали массивные цепи и крест с бриллиантами. Вместе со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер Кардашьян объявляла со сцены имя победителя одной из номинаций.

Ким КардашьянФото: REUTERS

В отличие от Ким Кендалл решила не обнажаться и дополнила платье с розами Richard Quinn латексном боди от Vex Clothing. Буквально накануне «Эмми» модель вернула себе прежний цвет волос, перекрасившись из блондинки в брюнетку. И, надо признать, так ей гораздо лучше — Кендалл совсем не идут светлые волосы.

В отличие от Ким, сделавшей ставку на декольте, Кендалл выбрала более закрытый наряд.Фото: REUTERS

Не менее впечатляющее декольте, чем Ким, продемонстрировала звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк в платье Valentino. Вырез до самой талии смело обнажил прелести актрисы.

Эмилия КларкФото: REUTERS

Эмилия пришла на церемонию в великолепных драгоценностях — серьгах с бриллиантами и изумрудами. Но кто же обращал на них внимание при таком-то декольте!

Эмилия КларкФото: REUTERS

Ставку на эффектные драгоценности сделала и Наоми Уоттс. Изюминкой ее образа стало ожерелье с крупными бриллиантами, украсившее не грудь, а обнаженную спину.

Наоми Уоттс.Фото: REUTERS

Звезда «Карточного домика» Робин Райт предстала перед фотографами этакой Афродитой или Афиной: актриса вы брала белоснежную тунику, явно навеянную модой древней Эллады.

Робин РайтФото: REUTERS

А вот Гвендолин Кристи словно и не выходил из образа своей героини Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». Похоже, актриса решила сэкономить на вечернем платье и просто взяла один из нарядов в какой-то голливудской костюмерной. Некоторые острословы сравнили костюм британской звезды с образом Иисуса.

Гвендолин КристиФото: REUTERS

Не менее роскошно смотрелись и украшения: серьги Гвендолин выглядели впечатляюще, но все же немножечко бутафорски.

Гвендолин КристиФото: REUTERS

Одним из лучших модные критики признали платье певицы и актрисы Зендаи. Звезда фильмов о Человеке-пауке появилась на красной дорожке в полупрозрачном зеленом платье. Тонкая просвечивающая ткань наряда была посажена на основу телесного цвета, так что все правила приличия были соблюдены.

Актриса Мэнди Мур тоже решила похвастаться красивой зоной декольте и выбрала двухцветный наряд с оголенными плечами.

Мэнди МурФото: REUTERS

Ставку на модное в этом сезоне сочетание красного и розового сделала и обладательница «Оскара» Мариса Томей. Но, в отличие от платья Мэнди Мур, наряд 54-летней актрисы обнажал не бюст, а ноги.

Мариса ТомейФото: REUTERS

Мишель Уильямс, получившая одну из статуэток «Эмми», вполне могла претендовать и на модный приз вечера. Ее платье, расшитое роскошными цветочными принтами, оценили все гости церемонии.

Мишель УильямсФото: REUTERS

Кристен Белл выбрала платье от Dior с обнаженной спиной. Расшитый бисером наряд стилисты звезды дополнили серьгами и кольцами из сапфиров и бриллиантов.

Кристен БеллФото: REUTERS