«Эмми-2019»: Антисоветский «Чернобыль» предсказуемо стал триумфатором, затмив «Игру престолов»

Если вы спали, то ничего страшного не пропустили: 22 сентября в США вручали статуэтки «Эмми» лучшим по мнению критиков сериалам прошедшего сезона. И хотя список номинированных проектов дарил надежду на интригу, чуда не произошло: «Чернобыль» получил три приза (лучший мини-сериал, сценарий и режиссура), «Игра престолов» — два (лучшая драма и мужская роль второго плана). «Настоящий детектив», «Наследники» и «Озарк» американская киноакадемия проигнорировала.

Длинная, скучная, расфуфыренная и дорогостоящая премия — специфическое удовольствие для гиков из мира телеиндустрии. Никто не ориентируется на итоги «Эмми», это просто отличная строчка для резюме проекта в википедии. Сегодня каждый пользователь может выбрать подходящий ему сериал, исходя из предпочтений и широкого спектра предложений. Онлайн-платформы стали умнее: они сами, используя библиотеку, подсовывают самое подходящее по вкусу пользователю. Тем не менее, «Эмми» все равно вручают каждый год. Уже в 71 раз. Что поделать, в мире немало бессмысленных явлений. Когда в телевизоре садятся батарейки, человек не меняет их, а начинает сильнее жать на кнопки. Привычка.

Актриса Робин Райт на церемонии вручения премии "Эмми".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году никаких сюрпризов не произошло. Прогремевший на весь мир «Чернобыль» взял от жизни все — родил мощнейшую дискуссию в обществе, открыл глаза зрителю, далекому от истории СССР, запустил «Чернобыль» в России (на самом деле — нет, НТВ начал снимать проект за полтора года до выхода зарубежного аналога) и, пожалуй, заслуженно получил три премии «Эмми».

Увы, интриги не было. И не могло быть: 10 номинаций для «Игры престолов» стали, разумеется, лишь красивой цифрой — формальной данью уважения угаснувшему проекту, а не реальной оценкой финального сезона, который зрители предлагали переснять. Кто еще смог бы всерьез потягаться с «Чернобылем» по числу премий — флагманской британо-американской драмой с почти полностью сочиненным сюжетом, феноменальной работой художников, реквизиторов и других технических цехов, раскрывшей глаза миру на события тридцатилетней давности? «Дрянь», «Убивая Еву», «Барри» и другие милые, безусловно интересные проекты созданы на ином уровне погружения. А нераскрученные, но блестящие «Озарк», «Когда они нас увидят» и «Метод Камински» никто и не заметил.

Актер Питер Динклэйдж позирует с наградой за победу в номинации Актер второго плана в драматическом сериале за "Игра Престолов"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя вряд ли в HBO и Sky делали ставку на «Чернобыль». Это был скорее экспериментальный проект в череде умных мини-сериалов, четырехсерийная лента про несколько страшных дней из жизни СССР. Но для победы все совпало идеально: и момент времени (противостояние Америки и России уже не на пике, но антироссийские настроения все еще весьма сильны), и резонанс, и сама идея рассказать о техногенной катастрофе в СССР на фоне разговоров о Третьей мировой и штурма Зоны-51 (сверхсекретной базы ВВС США, где якобы изучают инопланетян).

Можно сказать, что победила русофобия — и это будет правдой, как в «Чернобыле». Можно сказать, что интерес человека к темным, жутким, неизведанным и трагическим моментам жизни неизбывен. Можно сказать, что постепенно уходит время длинных, восьмисезонных проектов. У зрителя все больше выбора и все меньше времени и желания следить за условной «Игрой престолов»: чем более спрессован, насыщен событиями, лаконичен и лишен второстепенных линий проект, тем он, оказывается, увлекательнее. Об этом говорит и список номинантов на приз за лучший мини-сериал: и поучительная процедурально-подростковая душераздирающая драма «Когда они нас увидят», и еще одна история из жизни — «Побег из тюрьмы Даннемора» с блистательным Бенисио дель Торо в главной роли — ничуть не уступают «Чернобылю» в тщательности и качестве. Раз за разом все чаще выходят крутые короткие проекты. Однако еще до вручения премии было ясно: именно «Чернобыль» наделал столько шума, что киноакадемики не пройдут мимо него.

Джулия Гарнер получила «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Были и традиционные «призы за вклад в искусство». Прощальную статуэтку как лучший драматический сериал получила сказка «Игра престолов», несмотря на наличие хороших конкурентов: «Озарк» — мрачная криминальная драма в духе сериала «Во все тяжкие» — один из самых недооцененных сериалов, ни капли не слабее (отметили разве что Джулию Гарнер, дав «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана). А по степени изучения темных и даже животных сторон личности человека, многослойности, непредсказуемости и психологизму и вовсе переигрывает «Игру престолов» — чистого Шекспира, приправленного драконами. Еще один номинант «Наследники» — масштабное семейное полотно. Современная интерпретация «Игры престолов», только с блистательным юмором и без средневекового надувания щек. Да и спин-офф сериала «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — из просто фоново-антуражного проекта перерос в сложнейшую трагедию личности.

Но сериал про Джона Сноу и Ко закрыли, и проекту надо было воздать должное — статуэтка за лучшую драму. Карлик Питер Динклейдж тоже унес домой «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана.

Самые яркие моменты церемонии вручения премии Эмми - 2019.

В остальных номинациях все было еще более просто: «Дрянь» стала лучшей комедией, а Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшая главную роль, — лучшей актрисой комедии, «Черное зеркало: Брандашмыг» — лучшим телефильмом (интерактивным проектом), Джоди Комер — лучшей актрисой драматического сериала («Убивая Еву») и так далее.

Певец Билли Портер («Поза») стал лучшим актером драматического сериалаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вызвали вопросы разве что решения по мужчинам. Певец Билли Портер («Поза») почему-то стал лучшим актером драматического сериала, отодвинув и Боба Оденкерка («Лучше звоните Солу»), и Джейсона Бейтмана («Озарк»). А Майкл Дуглас не получил статуэтку за тончайший «Метод Камински» — в номинации победил Билл Хейдер из незамысловатого «Барри». Оскароносца Махершалу Али («Настоящий детектив») тоже прокатили — вместо него «Эмми» получил молодой Джаррель Джером («Когда они нас увидят»). Третьего сезона True Detective для киноакадемии США как будто и не случилось — видимо, опять сравнивали с прорывом первого сезона, вот и оплошали.

Гораздо интереснее было следить за противостоянием платформ: молниеносно развивающийся сервис Netflix (основан в 1997 году) уступил каноническому каналу HBO (сеть начала вещать в 1972 году) — 27 призов против 34. На пятки гигантам наступает стриминговый сервис Amazon (запущен в 2006 году) — помимо трансляции чужих проектов студия Amazon успешно реализует собственные проекты, и их все больше: «Патриот», «Благие знамения», «Карнивал Роу», впереди — «Властелин колец». Именно эта конкуренция и предопределит качество выходящих сериалов, которые зритель будет смотреть вне зависимости от «Эмми».