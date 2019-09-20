«Зарабатывает на трагедии!»: российские фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк

Беда, в которую попала Анастасия Заворотнюк, тронула не только ее поклонников, но и коллег.

Многие из них предлагают финансовую помощь семье артистки, но Пётр Чернышев отказывается, справляется своими силами.

Напомним: по данным журнала «Тайны звёзд» у Анастасии Заворотнюк после прошлогодних родов был диагностирован рак мозга. Сейчас «прекрасная няня» находится в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник.

Как удалось узнать «КП», мир фигурного катания сплотился на фоне трагедии в семье актрисы, поскольку многие дружат с Анастасией (актриса долгое время была ведущей ледового шоу на федеральном канале — Ред.) и с ее супругом фигуристом Петром Чернышевым. Многих удивил фигурист Алексей Ягудин, который, по слухам, за гонорар пришёл в студию «Пусть говорят», отрекомендовавшись другом Заворотнюк и Чернышева.

— Говорят, за эту программу Ягудин получил около 200 тысяч рублей, — говорит телевизионный продюсер Алина Красная. — На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино скорую.

После этой программы многие коллеги Ягудина заявили, что руки ему не подадут.

— Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях, — сказал в беседе с «КП» олимпийский чемпион Максим Траньков. — Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья.

Как выяснилось, удивил поступок Ягудина и других звёзд фигурного катания. Говорят, общение с фигуристом прервал и Роман Костомаров.

Телевизионщики добрались и до американской фигуристки Наоми Ланг, выступавшей когда-то в танцах на льду с Петром Чернышёвым. Однако и партнерша Чернышева отказалась от интервью на фоне трагедии в семье Петра.

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— Наверное, многие из вас видели Алексея Ягудина в передаче про Анастасию Заворотнюк, но не все вслушались в его слова и тем более не обдумали, что произошло, — написала в своём Инстаграме ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина. — Во-первых, Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму. Во-вторых, скорее всего, он участвовал в съемках на коммерческой основе (по крайней мере, его менеджер утверждает, что участие Алексея в ТВ-передачах возможно только за деньги), что в данных обстоятельствах просто омерзительно. В-третьих, за время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город — Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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