2019-09-20T11:05:11+03:00
Звезды

«За год до беременности Насте делали МРТ головного мозга»: Друзья Заворотнюк высказались о ее тяжёлой болезни

Как оказалось, недуг развивался стремительно
Алина ЧЕРНОВА
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За год до того, как Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга, она прошла курс гормональной терапии.За год до того, как Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга, она прошла курс гормональной терапии.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анастасия Заворотнюк сейчас сражается за жизнь в одной из столичных клиник. Напомним: по данным журнала «Тайны звёзд», врачи диагностировали у актрисы рак мозга.

Эксперты издания предположили, что опасный недуг мог проснуться у «прекрасной няни» из-за процедуры ЭКО, которую 47-летняя актриса прошла, чтобы в третий раз стать мамой (в прошлом году Анастасия родила своему мужу фигуристу Петру Чернышеву дочь Милу - ред.).

- За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьёзное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов, - рассказал «Комсомолке» в эксклюзивном интервью друг семьи Анастасии Заворотнюк.

- Кто -то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь, - говорит коллега Анастасии Заворотнюк.

По словам друзей семьи Анастасии Заворотнюк, сейчас актрисе стало чуть лучше.

- Появилась надежда на выздоровление. С Настей работают лучшие нейрохирурги России. Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше, - поделились с KP.RU друзья Заворотнюк.

Напомним: минувшей зимой Анастасия Заворотнюк, по словам ее близких друзей, узнала о своём опасном диагнозе. Затем последовало лечение в Польше (там актрису внепланово забрали в больницу после обморока) и Германии.

Сейчас Анастасия проходит лечение в одном из столичных госпиталей. С финансовой стороной вопроса Насте и ее семье помогают справиться друзья ее мужа фигуриста Петра Чернышева.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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