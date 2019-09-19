"Боятся сглазить": Анастасия Заворотнюк неожиданно пошла на поправку

Наконец-то новости о состоянии Анастасии Заворотнюк внушают оптимизм. Друзья звезды сериала "Моя прекрасная няня" смогли связаться с пиар-директором актрисы Мариной Потаповой. Она поделилась подробностями.

Вышедшая из комы Анастасия Завортнюк неожиданно пошла на поправку. Состояние актрисы заметно улучшилось. При этом родственники артистки до сих пор молчат. "Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию", - заявила подруга Заворотнюк.

По ее словам, директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. "Сегодня, наконец, ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие", - уточнила подруга.

Она добавила, что вся семья молится за Настю, чтобы случилось чудо. "Врачи обнаружили, что возможно, Настя выкарабкается". - цитирует ее сайт mk.ru.

В свою очередь, врач-онколог рассказал, о чем говорит сложившаяся ситуация. Он назвал добрым знаком выход пациента из комы. "Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил", - цитирует кандидата медицинских наук Александра Братика "Вечерняя Москва".

По его словам, отек мозга - это не смерть нервной системы и клеток. Потеря сознания при отеке является защитной реакцией организма. "Она может быть долгой, может быть короткой. После того как отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя. В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов", - уточнил специалист.

Напомним, о госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. По некоторым данным, актрисе диагностировали четвертую стадию рака мозга. Она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу. В настоящее время Анастасия находится в одной из столичных клиник. 18 сентября появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в сознании и самостоятельно дышит. А в больнице у ее палаты и на этаже поставили круглосуточную охрану. Это произошло после того, как папарацци пытались проникнуть к артистке.