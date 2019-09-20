Жители юга Москвы требуют выселить из соседней квартиры детей, больных раком

В Москве - очередной скандал вокруг детей, больных раком. Учредительница благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко сообщила в соцсетях, что жильцы одного из домов требуют выселить онкобольных мальчиков и девочек, живущих в соседней квартире.

«Опять недовольные соседи грозят выселением нашим детям, - пишет Ромейко. - Вот почему так - в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству поселились онкобольных дети, хочет помогать, люди предлагают продукты, игрушки, вещи... а здесь - просто житья не дают нашим подопечным! То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания (да никаких! Наших детей от любых заболеваний берегут пуще зеницы ока, и не они опасны для окружающих, а наоборот!), то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов! Требуют документы, московскую прописку, грозят участковым!..»

По словам Ромейко, возмущенные жильцы живут даже не в смежной квартире, а через этаж.

О проблемах подобных съемных квартир «Комсомольская Правда» уже не раз писала. Благотворительные фонды, собирающие деньги на лечение в Москве детей, больных онкологией, снимают их мамам квартиры в Москве. Прошедшие курс химиотерапии дети ослаблены, иммунитет на нуле, их в таком состоянии нельзя возвращать домой, куда-нибудь в Сибирь или на Дальний Восток. Кроме того, обычно через несколько недель предстоит пройти очередной курс, денег на перелёты туда-сюда у финансово выжатых семей попросту нет... Обычно такие квартиры снимаются вблизи медцентров, где лечат онкобольных детей. В прошлом году петицию на выселение нескольких подопечных благотворительного фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» подписали около 40 жителей дома по улице Миклухо-Маклая (район Коньково). Инициатором стала старшая по подъезду Елена Аллина. Она убеждала соседей, что дети могут заразить всех вирусом рака (это, конечно же, полнейший бред). После грандиозного резонанса жильцы от детей отстали. А спустя несколько дней грянул новый скандал - москвичи принялись выселять онкобольных ребятишек на юге столицы. Ту квартиру для мам с детьми снимал как раз благотворительный фонд Юлии Ромейко «Добрый дом».

Фото: из архива фонда «Добрый Дом»

Прочитав новый пост в фейсбуке, звоню Юлии. Вспоминаю про ту, годичной давности историю.

- С той квартиры нам в итоге пришлось съехать, - говорит Юлия. - Живущая рядом семейная пара написала на нас заявление в полицию. Участковый никаких нарушений не нашёл. Но житья нам не дали. Мы сняли другую квартиру, но здесь продолжается то же самое...

Ромейко рассказывает, что сейчас в этой трешке живёт четыре семьи - мамы и их цепляющиеся за жизнь, слабенькие и лысые после очередного курса химиотерапии дети.

- Что на уме и на сердце у этих странных людей, которые требуют выгнать из их подъезда тяжелобольных детей, - Бог ведает, и Он им судья, - говорит Юлия.

Адрес дома, где все это происходит, она говорить не хочет. Известно только, что он находится неподалёку от Российского онкоцентра имени Блохина.

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