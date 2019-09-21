Тогда или сейчас? Поклонники обсуждают культовое платье Дженнифер Лопес, которое она показала на Миланской неделе моды

Поклонники в Инстаграме обсуждают платье Дженнифер Лопес, в котором она прошла по подиуму во время показа модного дома Versace на Миланской Неделе моды. Минувшим вечером Дженнифер произвела фурор, продемонстрировав копию культового наряда, сделавшего ее звездой музыкальной премии «Grammy» в 2000 году. За это смелое платье Versace с растительным принтом певица официально получила статус иконы стиля (модную премию ассоциации дизайнеров США ей вручили в июне этого года в Нью-Йорке). Теперь весь Инстаграм обсуждает, какой образ Джей Ло можно считать более удачным: тогда или сейчас?

Поклонники в Инстаграме обсуждают платье Дженнифер Лопес, в котором она прошла по подиуму во время показа модного дома Versace.Фото: REUTERS

Модные издания наперебой публикуют на своих страничках коллажи из снимков Дженнифер в 50 лет и в 31 год. И спрашивают подписчиков: какая Лопес им нравится больше? Те в ответ не скупятся на комплименты звезде. И даже если и пишут, что в молодости платье на ней сидело лучше, то сразу оговариваются: всем бы так выглядеть в 50 лет!

nalgorazzi MUJERES: Cu l versi n les gust m s del traje Versace de #JenniferLopez? El que us en el 2000 hace 19 a os (a sus 31) o el que us hoy en el Milan Fashion Week (a sus 50 a os) ?

«Однажды королева – всегда королева», «Она потрясающая, в каждом возрасте выглядит по-своему интересно», «Мечтаю быть в такой же форме в 50 лет», «Дженнифер в любом возрасте красива», - пишут поклонники в комментариях.

В 2000 году смелый наряд Дженнифер стал настоящей сенсацией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас, 19 лет спустя, Дженнифер в отличной форме.Фото: REUTERS

В 2000 году смелый наряд Дженнифер на "Грэмми" стал настоящей сенсацией. Мало кто из звезд тогда отваживался выходить на красную дорожку в настолько откровенных платьях – с Джей Ло в этом плане могла сравниться разве что Мадонна. Дженнифер встречалась с рэпером Паффом Дэдди, и именно он сопровождал ее на церемонии «Грэмми». Лопес была молода и влюблена – возможно, именно это и подвигло ее нарядится в такое смелое платье.

С Паффом Дэдди Дженнифер Лопес встречалась с 1999 по 2001 год. Именно он сопровождал ее на церемонии "Грэмми"-2000.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Паффом Дэдди Дженнифер Лопес встречалась с 1999 по 2001 год – артистов сблизила совместная работа. Глубокое декольте и тогда, и сейчас совершенно не скрывало прелестей звезды. Так что теперь у поклонников есть отличная возможность сравнить, как выглядел пресс певицы 19 лет назад, и сейчас. Признаем, что в свои 50 Дженнифер смотрится не хуже – по крайней мере, более спортивной и накачанной.

Дизайнер Донателла Версаче воссоздала культовое платье 2000-го года.Фото: REUTERS

Похоже, рэпер Дидди (он же Пафф Дэдди) до сих пор кусает локти, что он не смог удержать Лопес. Как-то в Инстаграме под снимком Дженнифер с обнаженным торсом он оставил комментарий: «Господи боже мой», сопроводив его смайликом с сердечками. На комплимент бывшего тут же отреагировал нынешний жених Джей Ло Алекс Родригес. 44-летний бейсболист написал под комментарием Дидди: «Я счастливчик!».

К слову, экс-бойфренд Лопес гораздо успешнее спортсмена: в 2017 году рэпер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии журнала Forbes. Его годовой доход составил $130 млн. Всего же состояние Дидди оценивается в 820 миллионов долларов. Но что значат все миллионы, когда рядом нет такой женщины?