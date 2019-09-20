Зрители вскочили с мест при виде Дженнифер Лопес в "голом" платье с роскошным декольте до талии

Поклонники привыкли видеть Дженнифер Лопес в смелых и горячих нарядах. Не секрет, что 50-летняя певица находится в прекрасной форме, поэтому с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру. Ради идеального тела она буквально не вылезает из спортзала. Но то, что увидела публика на Неделе моды в Милане, потрясло даже самое смелое воображение.

Дженнифер Лопес не смогла пропустить статусное и важно мероприятие, которое каждый год проходит в Италии. Папарацци и обычные гости в прямом смысле этого слова вскочили со своих мест и открыли рты. Они не выпускали мобильники из рук, пока по подиуму дефилировала роскошная артистка.

steveatneimans For the Spring-Summer 2020 Collection, Versace

А посмотреть было на что. Летящей походкой, по-королевски Лопес появилась на показе Versace в платье, вдохновленном культовым нарядом певицы во время вручения Grammy в 2000 году.

raulfashionista Дженнифер Лопес и Донателла Версаче

Артистка предстала в зелено-голубом "голом" платье с умопомрачительным декольте до талии, полностью открывающим ноги без единого намека на целлюлит. Благодаря летящей юбке с разрезом, певица вызвала всеобщий восторг. В качестве обуви Лопес выбрала зеленые босоножки на шпильке в тон платью.

donatella_versace На Неделе моды в Милане Лопес превзошла саму себя

Стилисты поработали на внешностью поп-дивы, уложив волосы в высокий хвост, а тело звезды натерли искрящимся кремом. Так что Дженнифер блистала и блестела как самый дорогой бриллиант. Кстати, под фотографиями знаменитости, которые появились в соцсетях, публика оставляет сотни восторженных комментариев.