Зрители вскочили с мест при виде Дженнифер Лопес в "голом" платье с роскошным декольте до талии
Поклонники привыкли видеть Дженнифер Лопес в смелых и горячих нарядах. Не секрет, что 50-летняя певица находится в прекрасной форме, поэтому с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру. Ради идеального тела она буквально не вылезает из спортзала. Но то, что увидела публика на Неделе моды в Милане, потрясло даже самое смелое воображение.
Дженнифер Лопес не смогла пропустить статусное и важно мероприятие, которое каждый год проходит в Италии. Папарацци и обычные гости в прямом смысле этого слова вскочили со своих мест и открыли рты. Они не выпускали мобильники из рук, пока по подиуму дефилировала роскошная артистка.
А посмотреть было на что. Летящей походкой, по-королевски Лопес появилась на показе Versace в платье, вдохновленном культовым нарядом певицы во время вручения Grammy в 2000 году.
Артистка предстала в зелено-голубом "голом" платье с умопомрачительным декольте до талии, полностью открывающим ноги без единого намека на целлюлит. Благодаря летящей юбке с разрезом, певица вызвала всеобщий восторг. В качестве обуви Лопес выбрала зеленые босоножки на шпильке в тон платью.
Стилисты поработали на внешностью поп-дивы, уложив волосы в высокий хвост, а тело звезды натерли искрящимся кремом. Так что Дженнифер блистала и блестела как самый дорогой бриллиант. Кстати, под фотографиями знаменитости, которые появились в соцсетях, публика оставляет сотни восторженных комментариев.
Дженнифер Лопес прошла по подиуму в платье с умопомрачительным декольте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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