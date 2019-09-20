2019-09-21T00:02:39+03:00
Звезды

Зрители вскочили с мест при виде Дженнифер Лопес в "голом" платье с роскошным декольте до талии

50-летняя певица появилась на показе Versace на Неделе моды в Милане
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дженнифер Лопес не смогла пропустить статусное и важно мероприятиеДженнифер Лопес не смогла пропустить статусное и важно мероприятиеФото: Instagram.com
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Поклонники привыкли видеть Дженнифер Лопес в смелых и горячих нарядах. Не секрет, что 50-летняя певица находится в прекрасной форме, поэтому с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру. Ради идеального тела она буквально не вылезает из спортзала. Но то, что увидела публика на Неделе моды в Милане, потрясло даже самое смелое воображение.

Дженнифер Лопес не смогла пропустить статусное и важно мероприятие, которое каждый год проходит в Италии. Папарацци и обычные гости в прямом смысле этого слова вскочили со своих мест и открыли рты. Они не выпускали мобильники из рук, пока по подиуму дефилировала роскошная артистка.

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For the Spring-Summer 2020 Collection, Versace
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А посмотреть было на что. Летящей походкой, по-королевски Лопес появилась на показе Versace в платье, вдохновленном культовым нарядом певицы во время вручения Grammy в 2000 году.

raulfashionistaraulfashionista
Дженнифер Лопес и Донателла Версаче
4 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Артистка предстала в зелено-голубом "голом" платье с умопомрачительным декольте до талии, полностью открывающим ноги без единого намека на целлюлит. Благодаря летящей юбке с разрезом, певица вызвала всеобщий восторг. В качестве обуви Лопес выбрала зеленые босоножки на шпильке в тон платью.

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На Неделе моды в Милане Лопес превзошла саму себя
4110 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стилисты поработали на внешностью поп-дивы, уложив волосы в высокий хвост, а тело звезды натерли искрящимся кремом. Так что Дженнифер блистала и блестела как самый дорогой бриллиант. Кстати, под фотографиями знаменитости, которые появились в соцсетях, публика оставляет сотни восторженных комментариев.

Дженнифер Лопес прошла по подиуму в платье с умопомрачительным декольте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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