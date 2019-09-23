Кристина Асмус приехала в Ялту без обручального кольца

Слухи о расставании Кристины Асмус с мужем-юмористом ходят не первый месяц. Звездная пара давно не появляется на публике, а в их социальных сетях почти нет совместных фото. В рабочие поездки и даже на отдых Кристина и Гарик отправляются поодиночке. Так, в начале сентября Асмус летала в Турцию с дочерью, где сходила на концерт Егора Крида - их счастливое селфи щека к щеке у поклонников вызвало резонный вопрос: «А что скажет Гарик?».

На днях все так же без супруга актриса появилась на кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте. Кристина с удовольствием позировала фотографам, представляя свой новый фильм «Текст», и делала селфи с гостями. От внимания поклонников не ускользнуло, что на безымянном пальце Асмус не хватает обручального кольца, что вновь подогрело слухи о разводе. Ведь и Гарик Харламов какое-то время назад тоже снял свадебный атрибут.

Напомним, Асмус и Харламов поженились в 2013 году после нескольких месяцев бурного романа. Когда шоумен увлекся звездой «Интернов», он ещё был официально женат, а брак с Кристиной Харламов зарегистрировал всего через два дня после развода.

На руке у актрисы не было обручального кольца.Фото: Предоставлено "КП"

О том, что свадьба состоялась, пара заявила на фестивале Comedy club в Юрмале, с гордостью продемонстрировав округлившийся живот актрисы и обручальные кольца на пальцах. Однако, говорят, в этом браке оба супруга имели друг к другу претензии: красавица Асмус слишком часто давала повод для ревности, появляясь на публике в откровенных нарядах и в окружении коллег-мужчин, а Харламов не хотел избавляться от дурных привычек (в том числе пристрастия к азартным играм) и слишком ревностно относился к профессиональным успехам жены.

Кстати, в новом фильме «Текст» актриса впервые сыграла в постельной сцене полностью обнаженной, а затем, общаясь с журналистами, призналась, что ни секунды не сомневалась в своём решении.

- Больше всего я боялась глупых вопросов: «А что скажет муж?», спасибо, что вы их не задаёте, - отметила Асмус. - Такие сцены - часть моей профессии, это абсолютно нормально.

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