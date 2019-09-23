2019-09-23T14:46:24+03:00
В мире

«Кремлёвский крот» Смоленков объявлен в розыск

Его подозревают в торговлей гостайной и работе на ЦРУ
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Суперкрот Олег Смоленков теперь - в розыске.Суперкрот Олег Смоленков теперь - в розыске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Фигурант главного шпионского скандала осени, бывший российский чиновник Олег Смоленков, объявлен в розыск как пропавший без вести. Информация об этом есть в базе данных МВД России.

Напомним, летом прошлого года 48-летний (на тот момент) мужчина загадочно пропал вместе с женой и тремя детьми на отдыхе в Черногории. А недавно международные СМИ сообщили, что он был «высокопоставленным источником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Москве». Учитывая, что Смоленков занимался российской внешней политикой и имел доступ к гостайне — ничего невозможного в таком заявлении нет. А его исчезновение два года назад, получается, было эвакуацией — так на жаргоне разведчиков называется спасение агента, находящегося на грани провала.

Впрочем, перспективы нынешнего «розыскного дела» туманны: американские СМИ обнаружили зарегистрированный на имя Смоленкова дом ценой около миллиона долларов недалеко от Вашингтона. То есть в России, судя по всему, его уже давно нет. Как нет и четких доказательств, помимо домыслов журналистов, что Смоленков действительно был «ценным агентом ЦРУ», каким его пытаются выставить американцы. МИД РФ направлял в Интерпол запрос относительно загадочно пропавшего россиянина, но безрезультатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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