Почему бы государству не выкупить «Интурист» у англичан-банкротов

В этом летнем сезоне, как и обычно каждый год, туристы и турдеятели ждали «листопада туроператоров». Но рухнувший Thomas Cook превзошел самые пессимистичные прогнозы аналитики мирового туристического рынка. Основным неблагоприятным фактором в работе туроператоров всех стран специалисты называют стремительное развитие лоукостеров и дешевого арендованного жилья для туристов. Конечно, международная ситуация тоже не может не влиять. Шарахающийся в поисках безопасности от страны к стране турист, не компенсирует вложенные затраты туроператором в направления (осваивание направления, реклама), которые из-за эпидемий, социальных или природных катаклизмов становятся опасными для посещений. Не будем упоминать такую тривиальную причину — банкротство по причине «пропавших денег», особенно свойственную для российских туроператоров. Не рассчитали свои силы агентства или просто набрали деньги служащие и дирекция, а государство и общественные структуры покрывают это, вывозя туристов за счет налогоплательщиков.

То что рухнул столп мирового туризма — огорчает. Но гораздо больше заботит дальнейшая судьба нашего бренда, исторически принадлежащего СССР, а потом и России — что будет с Интуристом? Обязательства приобретенного тем же Thomas Cook Библио Глобус сброшены на запасной аэродром «Туроператор БГ». Интурист должен выплывать сам.

Интурист несколько лет назад был куплен Thomas Cook и включен в его систему, хотя имел, как и всякая составляющая европейской структуры, определенную независимость. Сейчас сотрудники Интуриста в замешательстве, думают как дальше действовать в сложившейся ситуации. Компания имеет огромные обороты и непрерывные потоки туристов в/из сотни стран мира. Если на выездном туризме у Интуриста есть сильные, более молодые и иностранные конкуренты, то на въездном компания всегда была в лидирующей двойке. Это не говоря уже обо всем остальном «хозяйстве» туроператора.

За свои 90 лет, как раз исполнилось в этом году, компания накопила не только материальную базу, но и была создана прекрасная школа специалистов. Во времена СССР у компании было более 100 офисов в других странах. В Германии они сидели вместе в офисах с Аэрофлотом, в Италии поднимали, помимо основных рейсов, по 28 чартеров в месяц в сезон исключительно с итальянскими туристами, Северная Америка, Южная — все континенты были соединены паутиной сети Интуриста. Общаясь с представителями Аэрофлота, работавших в эпоху СССР в Европе, что бы понять объективную ситуацию с туризмом сейчас и тогда, слышу очень конкретные доводы специалистов о том насколько была высокой планка компании на мировом уровне, отличная школа приема туристов в Россию. Извините, но нам до такого еще расти и расти. Даже после распада СССР Игорю Александровичу Коновалову, легенде светского и российского туризма — одному из глав Интуриста, удалось удержать из осколков гиганта-туроператора СССР на просторах империи въездной туризм. И даже ввести новый Интурист в международные рамки современных систем туризма, поднять на высокий уровень в правительстве.

Теперь можете себе представить шок в российском туризме, когда такой весомый в мире международного туризма российский бренд вдруг продают иностранцам. Для тех, кто понимает — это как продать Собор Василия Блаженного или Эрмитаж Китаю или в Эмираты. У англичан губа не дура, они взяли лучшее — имя, которое на протяжении почти девяти десятков лет было известно в каждом уголке мира, где есть туризм и агентство с незапятнанной репутацией. Если учесть, что у нас то революции, то войны, а Интурист как стоял так и стоит — то такие репутационные показатели спокойно перекрывают и самого Thomas Cook.

Интурист был для иностранцев синонимом Москвы, Санкт-Петербурга, Золотого Кольца. Кстати, именно Золотое кольцо было 52 года назад создано Интуристом. Теперь все это практически в руках иностранцев, и основные доходы от нашего туризма тоже. Получается несколько поколений советских и российских специалистов работали на сегодняшнее обогащение подданных Британской королевы... Арифметика бизнеса ….

С туризмом у нас не то что проблемы, у нас с ним очень большие проблемы. Это я пишу как человек проработавший на этом поприще в Европе почти два десятка лет и пытающийся и сейчас вытащить на международный уровень те российские инициативы, которые уже могут конкурировать с туристическими направлениями в других странах. Когда у страны отбирают один из таких столпов в секторе экономики, когда наш лидер становится один из подразделений международного предприятия и новый хозяин предпочитает брать что есть, вместо того что бы вкладывать побольше в развитие именно нашего рынка — это чувствуется.

Может сейчас, когда рухнул иностранный туристический монстр, российскому правительству вернуть нам наш бренд и сделать его именно тем, что видели иностранцы в нем все предыдущие 85 лет? Вложить деньги и сделать базовым агентством с контрольным пакетом государства? Ведь благодаря такой рокировке можно сделать программу поддерживающую региональные агентства, у которых нет сил выскрестись на иностранные рынки и их забивают московские и питерские агентства. Возобновить направления, о которых рассказывают туристы побывавшие у нас 40-50 лет назад, но совсем не знают новые сотрудники туроператоров. Надо поднимать и селекционировать лучшее из 90 летнего опыта, пока в туризме еще те кто помнит золотые годы Интуриста. Не надо каждый раз что-то изобретать новое или снимать кальку с других, нужно модифицировать наше, уже испытанное и надежное.

Плохо или хорошо для нашей экономики, что рухнул Thomas Cook — будет зависеть от того как правительство воспользуется этой ситуацией!

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