Юрий Николаев: "Петя Чернышев делает все возможное, чтобы Анастасия Заворотнюк победила недуг"

- Я мысленно рядом с этой семьей – с Настей, с Петром. Посылаю Насте свою энергию, - сказал "Комсомолке" ее друг, телеведущий Юрий Николаев, который в свое время сам лечился от рака. - Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг.

Желаю Насте выздоровления и всего самого-самого хорошего. Я надеюсь и уверен, что все будет нормально.

У меня есть вопросы и к ее директорам, которые заверяли, что нет проблемы. У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации. Сведения от Андрея Разина, Садальского – это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело.

Что там на самом деле происходит – не понятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю.

Быть среди людей, которые не знают про состояние Анастасии, но говорят что-то – не хочу. Просто молюсь за Настю.

Моя любовь и к ней, и к ее семье безгранична. Ее родных я очень уважаю и люблю. Очень уважаю Петра. Я невероятно рад был, когда они только расписались. Их история любви происходила на моих глазах. И я был рад за Настю, что с появлением в ее жизни Петра у нее все наладилось. В прошлом году, как мечтали, родили малышку...

И сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться.

И если сейчас моя любовь, которую я мысленно посылаю Насте, ее согревает, я буду только рад.

Юрий Николаев в свое время сам лечился от ракаФото: Иван МАКЕЕВ

Я всегда рядом с ней! Говорю это абсолютно искренне.

Мы два сезона вели с ней «Танцы со звездами», и один сезон – ледовый проект. Она двигается очень хорошо. А на коньках – даже не стоит. Для нее было бы очень сложно прокатиться на коньках. Она такая хрупкая, а лед – хитрый, опасный.

Мы с Настей провели два года в одной гримерке. Условия на шоу не были идеальными, поэтому одну гримерку делили на двоих. Все происходило на моих глазах, при мне. С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем. И я радовалась их союзу с Петром. Он парень очень хороший, порядочный... И дети Насти приходили к нам на проект. И я был у Насти дома в гостях. Видел, как она трогательно относится к детям. И они бывали у меня на дне рождения. Видел, с каким трепетом она относится к родителям. Видел в ней и любящую дочку, и любящую маму. Видел, с какой нежностью и трогательной заботой Петр относится к Насте, любит, оберегает. Отношение к Насте у меня самое доброе.

Если она действительно в такой тяжёлой ситуации, то посылаю ей свои импульсы, слова поддержки, чтобы она знала, что я о ней думаю, помню. И вспоминаю наши времена очень по-доброму, как хорошую страничку в нашей общей творческой биографии. Настенька, выздоравливай!

- А вы ведь тоже пережили рак…

- Чтобы не сглазить, не хочу этого касаться. Эту тему не поднимаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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