2019-09-19T13:29:43+03:00
Звезды

"Не надо туда лезть": Алибасов вступился за семью Заворотнюк

Происходящую вокруг актрисы истерию продюсер назвал проявлением советской психологии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бари Алибасов знаком со звездой сериала "Моя прекрасная няня" много летБари Алибасов знаком со звездой сериала "Моя прекрасная няня" много летФото: Личный архив
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Бари Алибасов как никто другой знает, что такое пристальное внимание со стороны общественности и репортеров. После того, как продюсер случайно хлебнул жидкость для очистки труб и угодил в реанимацию, его имя не сходило с первых полос изданий, а все телешоу только и делали, что собирали гостей в студии, дабы обсудить случившееся. Похожая ситуация сейчас складывается вокруг Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали глиобластому.

Бари Алибасов знаком со звездой сериала "Моя прекрасная няня" много лет. О работе с Анастасией Заворотнюк у него лишь самые светлые воспоминания. "Я с большим наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Анастасией. В свое время мы с ней запускали утреннюю еженедельную программу. Я Анастасию очень хорошо знаю. Она удивительный человек!", - заявил Бари Каримович.

Конечно же продюсер в курсе, что актриса тяжело больна. Именно поэтому он призвал светских хроникеров оставить в покое семью Заворотнюк. Артистка, по некоторым данным, борется с раком мозга и проходит лечение в одной из столичных клиник.

"А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной", - цитирует Алибасова ФАН.

Причиной истерии вокруг звезды он назвал советскую психологию, когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. "Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть", - сказал, как отрезал основатель группы "На-На".

Бари Алибасов подчеркнул, что родные и сама Анастасия имеют полное право изолироваться. "Их право нужно уважать и отойти в сторонку. Кто-то любит заявлять всему миру о своих проблемах или радостях. А кто-то предпочитает тихо и спокойно находиться в своей маленькой норке… Мы все разные", - заключил он.

Напомним, семья Анастасии Заворотнюк молчит о ее состоянии. Отсутствие информации из первых уст очень беспокоит обывателей. Дошло даже до того, что неизвестные от имени дочери актрисы Анны Заворотнюк разместили сообщения. При этом было опубликовано и несколько фотографий семьи "прекрасной няни".

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ИСТОЧНИК KP.RU

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