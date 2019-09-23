Экс-мужья Заворотнюк: кто из бывших возлюбленных зарабатывает на болезни Насти

Когда с человеком случается беда, заработать на чужом горе спешат все, кому не лень. Близкие Заворотнюк, выполняя просьбу Анастасии, не дают никаких комментариев по поводу состояния ее здоровья. Зато появились некоторые «комментаторы», которые не прочь рассказать о Насте. Среди «друзей семьи» есть люди, которые когда-то были по-настоящему близки с актрисой.

Первый муж

Олаф Шварцкопф старше Анастасии Заворотнюк на 11 лет, они прожили вместе 2 года. Олаф был бизнесменом (его фирма занималась поставками товаром в Москву), и некоторое время даже прилично зарабатывал. Но первый муж представлений Анастасии о счастливом и беззаботном браке не оправдал. Она подала на развод. С тех пор прошло 25 лет назад. Все это время Олаф и Настя не общались. Но, когда о Шварцкопфе вспоминали в СМИ, то он охотно давал интервью о Заворотнюк - исключительно за гонорар. Ни раз он делился подробностями того, как у Насти случился выкидыш. Добавляя при этом «пикантную» деталь: якобы, жена брата Заворотнюк сообщила ему, что у Анастасии был не выкидыш, а она сделала аборт. Эту же историю и теперь повторяет «всплывший» на ТВ Олаф.

Замуж за Олафа Настя выходила в Астрахани в черном платье

Мужчина сейчас живет на окраине Магнитогорска в хрущевке, требующей ремонта. У Шварцкопфа нет собственной недвижимости, поэтому он воспитывает дочку в квартире с обшарпанными стенами и старой мебелью, и даже это жилье принадлежит друзьям Олафа. Бизнес его прогорел и теперь он трудится на стройке. Шварцкопф один воспитывает несовершеннолетнюю дочь: с ее матерью мужчину связывали любовные отношения, а когда родился ребенок, то женщина отдала дочь на воспитанию Олафу. Тянуть одному ребенка не просто, вот Шварцкопф и принял предложение приехать в столицу подзаработать рассказами о Заворотнюк. Ему оплатили билеты из Магнитогорска в Москву, отель и выдали приличный гонорар за рассказ о Насте. И вот уже экс-муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф важно «надувает щеки», вещая о большой и чистой любви к жене. Теперь сценарий другой и вспоминать нужно счастливые моменты. «Хорошая была жена... В такие моменты по-другому смотришь на человека...» - вздыхает Олаф. Но не может удержаться и признается, что «следил за ее успехами... было довольно неприятно...» Мужчине, видимо, не нравилось, что экс-жена богата и счастлива. Хорошо, что хоть признался: связь с Настей отсутствует.

Ну и кульминация «душещипательного» интервью мужчины: прощение у бывшей за то, что «не дал того, что ты хотела».

Второй муж

От Олафа Настя ушла к успешному хозяину автосалонов Дмитрию Стрюкову. Анастасия во втором браке родила дочь Анну и сына Майкла. Жили богато, а разводились со скандалом, так как Заворотнюк ушла от мужа к своему продюсеру Сергею Жигунову.

Дмитрий Стрюков теперь счастливо женат, воспитывает сына и отказывается от интервью и воспоминаний о Насте - никакие предложения с шестью нулями ему не интересны. У Стрюкова серьезный и успешный бизнес - он основатель компании, которая занимается стратегическим планированием и консалтингом в сфере брендинга и маркетинга. Отец старших детей Анастасии (в отличии от Олафа) осведомлен о том, что происходит в семье актрисы. Он общается со своими детьми. Но никакой информацией о здоровье актрисы не делится.

В браке с Дмитрием Стрюковым Анастасия Заворотнюк родила дочь и сына. Фото: архив «Комсомольская правда»

Гражданский муж

С Сергеем Жигуновым у Анастасии был короткий, но очень яркий роман: влюбленный мужчина задаривал актрису драгоценностями, снимал в кино... Но после скандального расставания Жигунов с Заворотнюк не общался. И сейчас он пока отказывается давать интервью и приходить на съемки ток-шоу. О Насте в беседах с коллегами теперь отзывается исключительно положительно.

С Сергеем Жигуновым у Анастасии был короткий, но очень яркий роман

Третий муж

От Жигунова Анастасия ушла к Петру Чернышеву, с которым у нее случился служебный роман на съемках шоу «Танцы на льду». Свадьбу пара сыграла в 2008 году. И только спустя 10 лет у них родился ребенок - Мила стала долгожданной дочкой в семье. У актрисы подросли сын и дочь от предыдущего брака, а у фигуриста детей не было.

Казалось бы, теперь актриса абсолютно счастлива - рядом любимый и любящий муж, родился ребенок... Но болезнь разрушила счастье Насти.

Так как Петр Чернышев не рассказывает о том, что происходит со здоровьем его жены, на ТВ «всплывают» Олафы, а у больницы дежурят журналисты.

От Жигунова Анастасия ушла к Петру ЧернышевуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Чернышеву в программе «Пусть говорят» дал Дмитрий Шепелев. Спекуляцию на имени Заворотнюк могут прекратить именно официальные комментарии семьи. Шепелев, который боролся за жизнь Жанны Фриске считает это важным: «Семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я - официальное, публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно. Это бремя публичности - человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот сейчас и в будущем. Это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... Наши истории схожи в деталях - в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом параллели заканчиваются... Что бы не происходило, будьте сильными!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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