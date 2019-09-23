2019-09-23T23:51:25+03:00
Звезды

Пока Степаненко не пускает Петросяна домой, суд обязал юмориста уплатить 10 млн рублей за экспертизу имущества

Экс-супруги до сих пор не могут поделить недвижимость и коллекцию антиквариата
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
"Беспредел" случился в результате развода Петросяна с Еленой Степаненко и последовавшего за ним раздела имущества"Беспредел" случился в результате развода Петросяна с Еленой Степаненко и последовавшего за ним раздела имуществаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Евгений Петросян пожаловался на своей страничке в Инстаграме, что не может полноценно работать и лишён доступа к своим вещам, документам, своим рукописям и компьютеру.

"И конца и края не видно этому беспределу", - написал артист. Бывшая жена Елена Степаненко больше года не пускает его домой.

"Беспредел" случился в результате развода Петросяна с Еленой Степаненко и последовавшего за ним раздела имущества.

- Спор идет исключительно из-за денег, - пояснял в свое время адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все! То, что он заработал за всю жизнь! Мы пытались убедить Елену Григорьевну поделить все поровну! При этом Евгений Ваганович благородно предложил супруге самой выбрать лучшую половину.

К сожалению, ничего не изменилось. Евгений Ваганович по-прежнему не может попасть в свое жилище.

petrosyanevgenypetrosyanevgeny
У меня всё время спрашивают: в каких это виртуальных интерьерах я сижу уже много лет, ведя свою Смехопанораму ? Это, дорогие мои друзья, всего лишь мой кабинет
1458 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Он ведет себя интеллигентно, не хочет переходить к радикальным мерам, хотя давно можно было написать заявление в полицию или вызвать соответствующие службы, которые поменяли бы замки в дверях, как это сделала Степаненко, - рассказал kp.ru Жорин. - Он все еще надеется договориться с Еленой Григорьевной, хотя через адвокатов диалога не получается. Она хочет, чтобы Евгений Ваганович выпрашивал у нее разрешение находиться в собственной квартире. Степаненко не делает шагов навстречу. Более того она заявляет, что не готова к переговорам и требует, все оставить ей.

Если не удастся вступить в переговорный процесс, рано или поздно Евгений Ваганович свои принципы оставит и перейдет к активным действиям.

- На каком этапе находится судебный процесс?

- На этапе проведения оценочной экспертизы движимого и недвижимого имущества бывших супругов. Сейчас эксперты оценивают их недвижимость, а после перейдут к оценке книг, картин, фарфора, статуэток – всего пять тысяч предметов. Удивительно, что суд назначил экспертизу и одновременно арестовал счета Петросяна. Причем все расходы, а это более 10 миллионов рублей, суд обязал оплатить Евгения Вагановича. Сейчас он работает на эту экспертизу.

- Как у него настроение?

- Настроение у него хорошее. Жизнь продолжается, брак расторгнут, раздел имущества идет своим чередом. Мы добьемся, чтобы все было разделено в соответствии с законом. Петросян востребован, он делает концертные программы, записывает передачи. Конечно, расстраивает, что Елена Григорьевна не хочет мирно решать проблемы. Обидно, что так получилось после многих лет совместной жизни. Но в женщинах Евгений Ваганович не разочаровался. Степаненко не олицетворяет в его представлении весь женский пол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Петросян рассказал, что его больше года не пускают домой

«И конца, и края не видно этому беспределу, - написал Евгений Петросян. - Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает... Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий!» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп и Дуда обсудили, как лучше остановить «Северный поток – 2»
Вышинский станет экспертом в комиссии СПЧ
Трамп объявил об отмене виз для поляков
В Киеве планируют инициировать переговоры по морской границе с РФ
"Мы поддерживаем Украину": Трамп прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленских
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в РФ
В Шереметьево тягач влетел в двигатель самолета Air Astana
СК России: В лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей
Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку шин с ноября 2020 года
Экс-спикер Рады Парубий Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2014 года
В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МВД РФ: Супруга "американского шпиона" Смоленкова числится в розыске без вести пропавшей
Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась принимать участие в осенней сессии организации
Полярники рассказали ждущим тепла россиянам, как эффективно согреться в холодную погоду
"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Премьер-министр Чехии заявил, что санкции против РФ еще не принесли результатов
Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь
Глава ОКР заявил об угрозе отстранения РФ от Олимпиады в Токио-2020