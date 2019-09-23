Пока Степаненко не пускает Петросяна домой, суд обязал юмориста уплатить 10 млн рублей за экспертизу имущества

Евгений Петросян пожаловался на своей страничке в Инстаграме, что не может полноценно работать и лишён доступа к своим вещам, документам, своим рукописям и компьютеру.

"И конца и края не видно этому беспределу", - написал артист. Бывшая жена Елена Степаненко больше года не пускает его домой.

"Беспредел" случился в результате развода Петросяна с Еленой Степаненко и последовавшего за ним раздела имущества.

- Спор идет исключительно из-за денег, - пояснял в свое время адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все! То, что он заработал за всю жизнь! Мы пытались убедить Елену Григорьевну поделить все поровну! При этом Евгений Ваганович благородно предложил супруге самой выбрать лучшую половину.

К сожалению, ничего не изменилось. Евгений Ваганович по-прежнему не может попасть в свое жилище.

petrosyanevgeny У меня всё время спрашивают: в каких это виртуальных интерьерах я сижу уже много лет, ведя свою Смехопанораму ? Это, дорогие мои друзья, всего лишь мой кабинет

- Он ведет себя интеллигентно, не хочет переходить к радикальным мерам, хотя давно можно было написать заявление в полицию или вызвать соответствующие службы, которые поменяли бы замки в дверях, как это сделала Степаненко, - рассказал kp.ru Жорин. - Он все еще надеется договориться с Еленой Григорьевной, хотя через адвокатов диалога не получается. Она хочет, чтобы Евгений Ваганович выпрашивал у нее разрешение находиться в собственной квартире. Степаненко не делает шагов навстречу. Более того она заявляет, что не готова к переговорам и требует, все оставить ей.

Если не удастся вступить в переговорный процесс, рано или поздно Евгений Ваганович свои принципы оставит и перейдет к активным действиям.

- На каком этапе находится судебный процесс?

- На этапе проведения оценочной экспертизы движимого и недвижимого имущества бывших супругов. Сейчас эксперты оценивают их недвижимость, а после перейдут к оценке книг, картин, фарфора, статуэток – всего пять тысяч предметов. Удивительно, что суд назначил экспертизу и одновременно арестовал счета Петросяна. Причем все расходы, а это более 10 миллионов рублей, суд обязал оплатить Евгения Вагановича. Сейчас он работает на эту экспертизу.

- Как у него настроение?

- Настроение у него хорошее. Жизнь продолжается, брак расторгнут, раздел имущества идет своим чередом. Мы добьемся, чтобы все было разделено в соответствии с законом. Петросян востребован, он делает концертные программы, записывает передачи. Конечно, расстраивает, что Елена Григорьевна не хочет мирно решать проблемы. Обидно, что так получилось после многих лет совместной жизни. Но в женщинах Евгений Ваганович не разочаровался. Степаненко не олицетворяет в его представлении весь женский пол.

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«И конца, и края не видно этому беспределу, - написал Евгений Петросян. - Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает... Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий!» (подробности)