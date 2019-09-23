Евгений Петросян рассказал, что его больше года не пускают домой

«И конца, и края не видно этому беспределу, - написал Евгений Петросян. - Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает... Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий!»

petrosyanevgeny У меня всё время спрашивают: в каких это виртуальных интерьерах я сижу уже много лет, ведя свою Смехопанораму ? Это, дорогие мои друзья, всего лишь мой кабинет

На своей страничке в соцсети артист опубликовал серию фотографий кабинета, в котором снимается телепередача "Смехопанорама". «У меня всё время спрашивают: в каких это виртуальных интерьерах я сижу уже много лет, ведя свою «Смехопанораму»? Это, дорогие мои друзья, всего лишь мой кабинет, который сооружён специально под меня, под мои интересы и мою специфическую работу, - рассказал артист. - Здесь есть даже и небольшая сцена для репетицией, и пространство для большой библиотеки. В ней и уникальные, собранные мной в течение жизни, юмористические издания, начиная с восемнадцатого века, и театральные книги, которые «днём с огнём» не сыщешь, и история государства Российского, книги по философии, поэзии, словари и многое-многое другое. Немало книг, которые я подолгу реставрировал, восстанавливал страницы на старой бумаге, чистил, выпрямлял, наращивал старые листы, переплетал... Приводил в первозданный вид...».

Евгений Ваганович не стал уточнять, кто не пускает его домой. Но и без слов понятно, что речь идет о его бывшей супруге и коллеге Елене Степаненко, при разводе с которой не удалось мирно разделить имущество.

- Супруги, фактически не являются таковыми уже 15 лет, - пояснил адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Степаненко живет своей полноценной жизнью (не стану пока вдаваться в подробности). В окружении Елены Степаненко появились люди, которые убедили ее начать затяжной процесс по разделу имущества. Спор исключительно за деньги! Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все! То, что он заработал за всю жизнь! Мы пытались убедить Елену Григорьевну поделить все поровну! При этом Евгений Ваганович благородно предложил супруге самой выбрать лучшую половину.

Скандал в звездном семействе безусловно негативно сказался на работе артистов. Интерес к их концертам заметно упал. Тем не менее «Смехопанорама» Евгения Петросяна справит на днях свой тысячный выпуск.

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