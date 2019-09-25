Если США ударят по Ирану, нефть взлетит выше $100. Но нашей экономике от этого лучше не станет

Как любят говорить западные партнеры — «теперь это официально»: в воскресенье Саудовская Аравия возложила ответственность за удары по своим нефтепромыслам на Иран. Для расследования загадочного налета беспилотников со взрывчаткой и ракет на два аравийских нефтеперерабатывающих завода 14 сентября (отчего добыча черного золота в королевстве упала вдвое) понадобилось меньше недели. Хотя здесь Эр-Рияд откровенно путается в версиях — сперва он обвинил во всем хуситов (повстанцев из соседнего Йемена, чьим союзником, впрочем, тоже является Иран).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

А еще недавно ветры в Персидском заливе дули иные. Главный сторонник жестких разборок с Тегераном, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, из-за разногласий с Белым домом по этому вопросу ушел в отставку 10 сентября. Всего за четыре дня до атаки дронов (сленговое название беспилотников — ред.). Так что сейчас старый «ястреб», наверное, радуется: я, мол, предупреждал, что исламская республика опасна, а вы меня не послушали. В общем, акции сторонников «удара возмездия» по Ирану идут вверх — вместе с ценой на нефть.

Для расследования загадочного налета беспилотников со взрывчаткой и ракет на два аравийских нефтеперерабатывающих завода 14 сентября понадобилось меньше неделиФото: REUTERS

И кто подобный удар может нанести — США или саудовская армия (укомплектованная американским оружием) — уже даже не важно. А вот чем новая война в Заливе грозит обернуться для России? И можно ли её предотвратить? Об этом «КП» поговорила с отечественными и международными экспертами.

1. Что будет с ценами на нефть?

Несмотря на все усилия снять нашу экономику с «сырьевой иглы», поступления от экспорта черного золота по-прежнему формируют до трети доходов российского бюджета. И в первые же часы после атаки дронов цена за баррель подскочила на 12%, до $69. А если станет ещё горячее?

Отвечает Валерий Черноокий, профессор Российской экономической школы (РЭШ):

— Иран сейчас и так находится под санкциями США, и его нефтяной экспорт в 2019 году уже серьезно сократился. По разным оценкам — до 100-200 тыс. баррелей в день. (Для сравнения, Россия продает за границу порядка 5 миллионов баррелей в день). Поэтому прямой негативный эффект от потери иранской нефти в случае гипотетического военного удара будет не очень большим. Гораздо более опасны возможные ответные действия исламской республики, которые могут дестабилизировать весь ближневосточный регион. Иран давно грозится заблокировать Ормузский пролив, через который транспортируется более чем пятая часть мирового потребления нефти. Возможно вовлечение в военный конфликт и других нефтедобывающих стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. В этом случае цены на черное золото взлетят выше $100 за баррель. Что гарантировано ввергнет мировую экономику в рецессию, как уже происходило в 1980 году во время ирано-иракской войны или в 1991 году во время кампании США против Ирака в Персидском заливе. Тем более, сегодня многие страны уже серьезно ослаблены торговыми войнами (санкции и контрсанкции России и Запада, таможенные разборки между Китаем и США и т.д. — прим. ред.).

Иран давно грозится заблокировать Ормузский проливФото: REUTERS

2. Отлично, цены на нефть вырастут. Получается, мы от этого выиграем?

Валерий Черноокий:

— Последствия для экономики России от этого будут совсем не однозначными. С одной стороны, серьезно выиграют наши нефтяные компании. Кроме того, вырастут поступления от сырьевого экспорта и дополнительные доходы бюджета. Однако их львиную долю по нашим финансовым правилам перечислят в Фонд национального благосостояния РФ. Что будет сдерживать укрепление рубля и рост бюджетных расходов. С другой стороны, в результате рецессии в мировой экономике упадет спрос на ненефтяной российский экспорт (металлы, продукцию химической промышленности и машиностроения). Серьезно вырастут цены на топливо, что приведет к росту издержек и инфляции в целом. А также плохо скажется на транспортном секторе и покупках новых автомобилей. Поэтому, несмотря на заметную долю черного золота в наших доходах, ускорения экономического роста в результате подъема цен на баррель мы можем так и не увидеть.

3. Но неужели война реальна? Другие международные игроки, включая Россию, смогут её предотвратить?

Отвечает Онур Синан Гюзалтан, эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель газеты «Айдинлик» (Турция):

— Скорее всего, США не будут бить по Ирану напрямую. Они намерены поддерживать нестабильность в регионе чужими руками, раздувая саудовско-иранский конфликт. Но даже это — задача лишь на среднесрочную перспективу. А в глобальном плане американцы стремятся не допустить в регион своего главного конкурента — Китай. (Поднебесная — крупнейший в мире импортер нефти и критически зависит от её поставщиков, включая Персидский залив — ред.)

Со своей стороны, Китай, Россия и Турция пытаются разрушить эти планы и отодвинуть Саудовскую Аравию от американского вектора. Не даром российский президент Владимир Путин призвал Эр-Рияд принять участие в российско-турецко-иранском саммите по Сирии, который прошел в Анкаре всего через два дня после «атаки дронов». Да, саудиты не приехали, но и ситуация тогда еще не так накалилась.

Под боком у Саудовской Аравии, в Йемене, с 2014 года продолжается гражданская войнаФото: REUTERS

Хорошие контакты с Эр-Риядом, несмотря на разногласия по Сирии, остаются и у нашего (турецкого — ред.) президента Реджепа Тейипа Эрдогана. Так что, надеюсь, общими усилиями международные игроки смогут предотвратить конфликт. Тем более, под боком у Саудовской Аравии, в Йемене, с 2014 года продолжается гражданская война, унесшая десятки тысячи жизней при молчании Запада. Именно это, а не мифические «иранские дроны» — реальная проблема, которую и надо решать.

4. Итого.

НЕ ВОЙНА, ТАК САНКЦИИ

В понедельник к словесной атаке против Тегерана подключилась и «тяжелая артиллерия» — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

— Я уверен, что к нападению на саудовский нефтеперерабатывающий завод причастен Иран, — сказал англичанин журналистам. — Мы будем работать с нашими американскими и европейскими друзьями, чтобы выработать ответ.

Но каким же этот ответ будет? Военным («удар возмездия») или лишь политическим (новые санкции)?

— Борис — мой друг, очень умный, он хочет заключить с Ираном новую сделку, поскольку предыдущая себя исчерпала, — прокомментировал предложение Джонсона его старший товарищ — президент США Дональд Трамп.

В общем, пока, похоже, с небольшим перевесом выигрывает сторонники продолжения переговоров с исламской республикой. Мол, мы предложим Ирану «разморозку» и некоторое снятие санкций, а аятоллы (религиозные лидеры, которым принадлежит реальная власть в стране — ред.) откажутся от ядерной программы и планов доминирования на Ближнем Востоке.

Но если на нефтепромыслах Саудовской Аравии в ближайшее время случится новая провокация - о дальнейшем развитии событий можно только гадать.