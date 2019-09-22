Эр-Рияд расценит атаку Ирана на НПЗ как «акт войны»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-22T14:40:04+03:00

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Тегеран несет ответственность за атаки на саудовские нефтяные объекты и если будет доказано, что нападение было произведено с территории Ирана, то Эр-Рияд будет расценивать это как акт войны. Такое заявление сделал государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии, были сделаны в Иране и доставлены Ираном (…) Но в случае, если атака произведена с вашей (Ирана – ред.) территории, мы попадаем в другую категорию… Это будет расценено как акт войны», - сказал аль-Джубейр в интервью телеканалу CNN.

Госминистр Саудовской Аравии отметил, что при этом «никто не хочет войны» и хотят разрешить эту ситуацию «мирным путем».

Ранее, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран не исключает начало войны, но не начнет ее первой. Так глава иранского МИД прокомментировал решение Вашингтона отправить на Ближний Восток дополнительные войска.

Напомним, Соединенные Штаты обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ. Саудовская Аравия сообщила, что будет опираться на информацию США и пообещал доказать, что за нападением стоит Тегеран.

ИСТОЧНИК KP.RU