2019-09-24T14:14:42+03:00
В мире

Посольство США в Москве ответило на вопрос "КП" о невыдаче виз членам делегации в ООН

Те пока не могут вылететь на сессию в Нью-Йорк
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - среди тех, кому отказано в визеГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - среди тех, кому отказано в визеФото: Аца КОШТЭ
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Посольство США в РФ отреагировало на просьбу "Комсомолки" прокомментировать ситуацию с невыдачей виз части российской делегации в ООН.

- Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США, - ответили нам во вторник в пресс-службе посольства США в РФ.

Напомним, ранее глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев объявил о том, что ему, ряду членов официальной делегации на сессии Генассамблеи ООН и сопровождающим лицам не выдали в срок американскую визу. Сам он с 2018 года находится под американскими санкциями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "возмутительным примером неуважения США членов ООН" и сообщила, что эту тему Сергей Лавров обсудит в Нью-Йорке с госсекретарем США Майком Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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