Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение
Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев не сможет принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, поскольку его документы, как и данные еще девяти членов российской делегации, все еще находятся в посольстве США.
Сайт kp.ru писал, что представителям РФ не выдали визы, поскольку сроки подачи материалов якобы были нарушены. В результате делегация отправилась в Нью-Йорк не в полном составе.
"Это не отказ, но это невозможность участия в перелете, невозможность участия в работе делегации на Генассамблее. Понятно, что это осознанное решение, это очередная провокация американской стороны, которая нацелена на то, чтобы создать прямые затруднения для полноценной качественной профессиональной работы российской делегации", - сказал сенатор в эфире Радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что в Москве пришлось остаться ряду профессиональных экспертов, которые были заточены на глубокое обсуждение вопросов повестки дня.
"Остается только сожалеть в связи с тем, что США в очередной раз демонстрируют свое неуважение международного права и неготовность соблюдать свои собственные обязательства перед международным сообществом, как страны, являющейся местом расположения штаб-квартиры ООН, как страны, которая обязана обеспечивать нормальные условия для полноценной работы всех национальных делегаций. Этого сделано не было", - подчеркнул Косачев.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, сколько же в итоге человек вошло в российскую делегацию. Этими данными располагает МИД.
ИСТОЧНИК KP.RU