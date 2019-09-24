2019-09-24T12:07:49+03:00
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение

"КП" побеседовала с сенатором, который не смог посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке из-за действий американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин КосачевПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин КосачевФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев не сможет принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, поскольку его документы, как и данные еще девяти членов российской делегации, все еще находятся в посольстве США.

Сайт kp.ru писал, что представителям РФ не выдали визы, поскольку сроки подачи материалов якобы были нарушены. В результате делегация отправилась в Нью-Йорк не в полном составе.

"Это не отказ, но это невозможность участия в перелете, невозможность участия в работе делегации на Генассамблее. Понятно, что это осознанное решение, это очередная провокация американской стороны, которая нацелена на то, чтобы создать прямые затруднения для полноценной качественной профессиональной работы российской делегации", - сказал сенатор в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в Москве пришлось остаться ряду профессиональных экспертов, которые были заточены на глубокое обсуждение вопросов повестки дня.

"Остается только сожалеть в связи с тем, что США в очередной раз демонстрируют свое неуважение международного права и неготовность соблюдать свои собственные обязательства перед международным сообществом, как страны, являющейся местом расположения штаб-квартиры ООН, как страны, которая обязана обеспечивать нормальные условия для полноценной работы всех национальных делегаций. Этого сделано не было", - подчеркнул Косачев.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, сколько же в итоге человек вошло в российскую делегацию. Этими данными располагает МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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