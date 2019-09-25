Многодетным семьям погасят 450 тысяч рублей ипотеки

Многодетные семьи, которые взяли ипотеку, могут обращаться за обещанной от государства поддержкой. Им спишут часть кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Постановление правительства, которым определен порядок такого списания, вступило в силу с 25 сентября. Так что, если подпадаете под него, можете уже подавать заявку в тот банк, где оформляли кредит.

На кого рассчитана программа? Должны соблюдаться два условия:

- у семьи есть ипотечный кредит,

- в ней с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или еще родится третий, четвертый и т. п. ребенок (дети должны быть гражданами России).

На компенсацию могут претендовать и те, кто третьего или последующих детей усыновил.

Выплачиваться деньги будут через ДОМ.РФ (правительственный институт развития - да, так это официально называется - в жилищной сфере). Схема такая. Вы обращаетесь в свой банк с документами, подтверждающими рождение детей, вашу личность, а также факт выдачи ипотечного кредита и покупки жилья. Дальше банк уже сам общается с ДОМ.РФ. Если после проверки документов вопросов не возникло, в банк будет перечислена нужная сумма — и за счет нее досрочно погашен кредит (если осталось выплатить меньше 450 тысяч) или его часть. Вам нужно только дойти со своими документами до банка, больше никаких действий совершать не надо.

Компенсацию дадут только один раз, по одному ипотечному кредиту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Многодетные папы уйдут на пенсию досрочно

Такой законопроект предложили в Госдуме (подробности)