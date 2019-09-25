Звезда "Ворониных" тайно развелась с мужем и похудела на 22 кг

Юлия Куварзина, известная по роли Насти в сериале "Воронины", шокировала признанием. Актриса заявила, что тайно развелась со своим мужем Алексеем Аптовцевым.

Расставание Юлии Куварзиной с супругом произошло без лишних скандалов. Артистка сообщила, что не живет вместе с Алексеем Аптовцевым уже лет шесть. Все это время она скрывала разрыв.

Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения ради ребенка. Они вместе воспитывают дочь Елизавету, которой сейчас 11 лет.

"Мы просто разошлись. Мне не хочется сейчас лишней жалости. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений. Я ни с кем не советуюсь по вопросам воспитания ребенка. Бывший муж отдал мне все бразды правления", - заявила Куварзина в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Звезда отметила, что у Алексея до знакомства с ней было трое детей. Юлия заявила, что именно она стала инициатором развода.

По словам актрисы, после расставания с мужем она изменила свою жизнь. Юля никогда не скрывала, что боролась с лишним весом. В итоге благодаря диетам и правильному питанию она похудела на 22 килограмма. "Вам никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой хоть за сто тысяч рублей, хоть за миллион рецепт, как избавиться от лишних килограммов. Тут нужно самому потрудиться", - заметила звезда сериала "Воронины".

Сейчас актриса находится в прекрасной форме. При этом отмечает, что было бы неплохо еще немного похудеть. "Я худею только благодаря себе. Смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя", - заявила Куварзина.