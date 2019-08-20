"Жара началась страшная": звезду сериала "Воронины" спасли врачи

В Сочи проходят съемки нового сезона сериала "Воронины". По задумке авторов ситкома, они решили снять несколько серий на пляже. Однако из-за установившейся в городе жары стало плохо актрисе Екатерине Волковой.

"Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная... Ладно, загримировались, но почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче", - начала откровенный рассказа звезда сериала "Воронины".

Два часа Волкова провела на солнцепеке. А во время переезда на другую локацию актрису сильно укачало. "Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем - рвота... и скорая. Два укола, куча лекарств. В это время съемка не прекращалась... Администрация возилась со мной. Спасибо вам большое, мы и правда одна большая семья. Все мне помогали выкарабкаться", - сообщила Екатерина в блоге.

volkovihome Денек вчера был ахтунг

Как только ей стало легче, она вернулась в кадр. "Вот такая работа у актера: умри или выживи, но Ворониных сними. Смена закончилась в три ночи, в шесть вылет в Москву", - продолжает делиться откровениями артистка.

Но на этом злоключения Волковой не прекратились. В самолете у нее поднялась температура. "Крутило кости... А вечером спектакль. Мне еще очень нехорошо. По симптомам, похоже, началось все с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания", - пожаловалась она.

Напомним, премьерный показ сериала "Воронины" состоялся в ноябре 2009 года. С первых же серий ситком полюбился зрителям. Фишкой фильма стало то, что все герои в сериале - главные. Муж, жена, родители, свекровь, невестка, дети, бабушка. Всем интересны взаимоотношения между ними. Зрители, не отрываясь, следят за перепитиями. В октябре 2017 года ситком был включен в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный адаптированный телепроект в истории мирового телевидения.