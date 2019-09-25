Кристина Агилера дразнит поклонников глубоким декольте и пышными формами

Кристина Агилера является обладательницей пышных форм. Набрав с десяток лишних килограммов, она совсем не переживает по этому поводу. Ведь поклонники по-прежнему от нее без ума.

Кристина Агилера - латиноамериканка, а среди них всегда ценятся фигуристые женщины. На днях певица это подтвердила, разместив в блоге пикантное фото. "Спасибо за теплый прием, обратно в Вегас! Увидимся вечером!" , - подписала снимок знаменитость.

Поп-дива предстала в роскошном и дерзком образе. Певица позирует в белом костюме в крупных стразах с умопомрачительным декольте. Для фотосессии исполнительница выбрала броский макияж. Красные блестящие тени и алая помада прекрасно оттеняли ее белоснежную кожу. А белокурые волосы кумир миллионов завязала в хвост и слегка покрасила в розовый цвет на самых кончиках.

xtina Thanks for the warm welcome back Vegas! See you tonight!

Подписчики оценили пышные формы любимицы. Множество комментариев к публикации были посвящены ее роскошной груди.

Стоит отметить, что Кристина Агилера - одна из самых успешных певиц современности. Дебютный альбом артистки, содержавший суперуспешный хит-сингл "Genie in a Bottle", вышел 20 лет назад. За прошедший с того времени период американская певица продала более 75 миллионов копий пластинок по всему миру и удостоилась пяти статуэток "Грэмми". Видимо, поэтому она и получает один миллион долларов за часовое выступление. Таким образом, минута ее пения обходится 16,666 тысячи долларов.