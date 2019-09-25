Кристина Агилера дразнит поклонников глубоким декольте и пышными формами
Кристина Агилера является обладательницей пышных форм. Набрав с десяток лишних килограммов, она совсем не переживает по этому поводу. Ведь поклонники по-прежнему от нее без ума.
Кристина Агилера - латиноамериканка, а среди них всегда ценятся фигуристые женщины. На днях певица это подтвердила, разместив в блоге пикантное фото. "Спасибо за теплый прием, обратно в Вегас! Увидимся вечером!" , - подписала снимок знаменитость.
Поп-дива предстала в роскошном и дерзком образе. Певица позирует в белом костюме в крупных стразах с умопомрачительным декольте. Для фотосессии исполнительница выбрала броский макияж. Красные блестящие тени и алая помада прекрасно оттеняли ее белоснежную кожу. А белокурые волосы кумир миллионов завязала в хвост и слегка покрасила в розовый цвет на самых кончиках.
Подписчики оценили пышные формы любимицы. Множество комментариев к публикации были посвящены ее роскошной груди.
Стоит отметить, что Кристина Агилера - одна из самых успешных певиц современности. Дебютный альбом артистки, содержавший суперуспешный хит-сингл "Genie in a Bottle", вышел 20 лет назад. За прошедший с того времени период американская певица продала более 75 миллионов копий пластинок по всему миру и удостоилась пяти статуэток "Грэмми". Видимо, поэтому она и получает один миллион долларов за часовое выступление. Таким образом, минута ее пения обходится 16,666 тысячи долларов.
Кристине Агилере надоело быть худышкой.Звезда рассказала, почему предпочитает быть «пышкой», чем худышкойОльга СИНИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU
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