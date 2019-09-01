2019-09-01T15:18:19+03:00
Звезды

Вера Брежнева померкла на фоне Кристины Агилеры на закрытой вечеринке в Москве

Американская певица тайно прилетела в столицу [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Агилера тайно прилетела в Москву для выступления на закрытом концерте.Кристина Агилера тайно прилетела в Москву для выступления на закрытом концерте.Фото: Instagram.com
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Кристина Агилера выступила на закрытой вечеринке в Москве. Американская певица исполнила свои лучшие хиты, приведя гостей в восторг, после чего направилась отрываться в один из столичных клубов.

Компанию Кристине Агиллере, которая тайно прилетела в Москву, во время закрытого выступления составили Дима Билан, Вера Брежнева, Робби Уильямс. Меж тем в соцсетях публика обсуждает один интересный момент.

Тайный приезд Агилеры в Москву.

Организатор мероприятия поставил Брежневу выступать перед фигуристой Агилерой. В противном случае Вере пришлось бы совсем не сладко. Как утверждают осведомленные источники, после живого выступления Кристины любая певица, а не только Вера Брежнева, решит, что не умеет петь.

Отработав по полной Агилера в компании своих танцоров появилась в одном из столичных ночных клубов. Артистка в красном спортивном костюме бодро отплясывала под зажигательные хиты.

Стоит отметить, что Кристина Агилера - одна из самых успешных певиц современности. Дебютный альбом артистки, содержавший суперуспешный хит-сингл "Genie in a Bottle", вышел 20 лет назад. За прошедший с того времени период американская певица продала более 75 миллионов копий пластинок по всему миру и удостоилась пяти статуэток "Грэмми". Видимо, поэтому она и получает один миллион долларов за часовое выступление. Таким образом, минута ее пения обходится 16,666 тысячи долларов.

xtinaxtina
Guys...I can t believe today is the 20th anniversary of my debut album!
113429 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тайный приезд Кристины Агилеры в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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