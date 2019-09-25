Девочка, на три года сбежавшая из дома: Меня пичкали таблетками и держали в клетке, как собаку

Ярослава Журавлева ушла из дома в 14 лет. На прощание оставила записку: «Я всех вас люблю — тебя, Мамик, тебя, Пушистик, тебя, Мелочь, и тебя, Галечка, но я не могу вот так жить».

Это было в июле 2016 года. Три года Славу искали. Но о судьбе ее стало известно только сейчас. Полицейские напали на след девушки в соцсетях. Ей уже 18, и все эти годы она жила в Нижнем Новгороде. На жизнь, по ее словам, зарабатывала частными уроками английского. Девочка знала его в совершенстве.

Полицейские привезли Ярославу в Москву. Ее рассказ был похож на наброски к сценарию триллера о маньяках.

— Меня держали в клетке, как собаку. Накачивали психотропными веществами и запирали. Потом я решила уйти из дома. Я напоила бабушку лекарствами и сбежала, - говорила Слава следователю.

Против ее родных возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

По информации источника, близкого к следствию, Слава вела свой «дневник смерти», в котором описывала, как убьет членов семьи. Якобы родные нашли эти записи, и заперли подростка.

Журавлевы от таких обвинений в шоке. Говорят, что перегородку ставили в комнату, чтобы запереть свои вещи, пока там жили квартиранты.

- Мы решили сдавать квартиру. Была бы двушка — заперли бы вещи в другой комнате. Конструкция эта — съемная, она держалась на двух штырях, чтобы не портить паркет. Вот и все, — рассказала «Комсомолке» мама Ярославы Тамара Журавлева.

Что же случилось в этой семье?

Девушка решила кардинально поменять имиджФото: ВКонтакте

ОТЛЕТЕЛА НА 6 МЕТРОВ И УДАРИЛАСЬ ГОЛОВОЙ

В 2014 году Журавлевы переехали в Австралию. Там Тамаре, геологу по образованию, предложили хорошую работу. Переехали на другой конец света всей семьей: Тамара, ее муж и две дочки Ярослава и Лиля. Старшей Славе тогда было 12 лет.

- В мае они с Лелькой на пляж вечером без спросу пошли, пока мы с отцом на работе были. Они дорогу переходили, и Славку машина сбила. По полицейскому протоколу она отлетела на 6 шесть метров и ударилась головой об асфальт, - рассказывает Тамара Журавлева.

Ей уже 18, и все эти годы она жила в Нижнем НовгородеФото: ВКонтакте

По словам мамы, после удара головой у Славы развилось редкое заболевание — психопатоподобный синдром (см. «Комментарий врача»). При таком диагнозе ребенок резко становится другим. Появляются склонность к девиантному поведению и желание попробовать «взрослой жизни». Слава стала постоянно устраивать скандалы, гулять с мальчиками и кидаться на близких. И в итоге переехала к бабушке.

- Слава наговаривала на сестру, что та лесбиянка. Придумывала небылицы, что у нее папа-миллионер в Германии живет. Делала все, чтобы привлечь к себе внимание, - говорят родственники Ярославы.

Как рассказывают родные, девочку положили в центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Мимика у нее стала, как у диснеевских персонажей. Речь была непонятной. Родные вспоминают: когда девочку переспрашивали, она начинала злиться и выходить из себя.

— Речь и мимику исправили. Было ощущение, что и ментальность после больницы была в порядке. Теперь уже не знаю, что было имитацией, а что правдой, — говорит мама.

Сейчас, когда Слава наконец-то нашлась, никто из ее родных не сделал даже попытки увидеться с нейФото: ВКонтакте

«СЛАВЫ БОЛЬШЕ НЕТ»

Родители Ярославы стали искать ей экстернат, чтобы она догнала одноклассников. Школьница, которую называли вундеркиндом, пропустила 2 года из-за лечения.

— И вот на ровном месте после чудесных выходных проведенных вместе она пропадает, - рассказывает Тамара Журавлева. - Слава осталась у бабушки. Утром на звонки никто не ответил. Я позвонила тогда мужу и говорю: что-то здесь не так, езжай туда к ним. В квартире обнаружили только бабушку, спящую на стуле.

Три года поисков, а сейчас, когда Слава наконец-то нашлась, никто из ее родных не сделал даже попытки увидеться с ней.

- Славы больше нет, - это слова самых близких родственников.

«Комсомолка» продолжает следить за этой неоднозначной историей.

КСТАТИ

«ЛЮБЛЮ СВОБОДУ ТЕЛА»

Найти сегодня прежнюю Славу — рыжеволосую, улыбчивую — почти нереально. В соцсетях девушка зарегистрировалась под другим именем. Кажется, изменила она и внешность, и образ жизни.

На сайтах знакомств есть анкеты с фотографиями Славы. Упоминается место жительства — Москва и Нижний Новгород, совершенное знание английского языка.

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша. ТТХ разные. От анкеты к анкете меняется возраст— 21-22 года, хотя на самом деле Ярославе недавно исполнилось 18. Меняются города, даты рождения, рост, вес, сексуальная ориентация. Постоянно появляются новые профили с другими данными. В общем, все в лучших шпионских традициях. Неизменными остаются только фотографии девушки — весьма откровенные.

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним и не против заигрывать с виртуальными друзьями: «Наконец-таки весна, можно надеть коротенькие шортики и майку, как же я люблю свободу тела»; «Уважаемые мужчины. не пишите, не вынуждайте посылать вас в пешеэротическую прогулку. Ищу женщину».

Заявлены и сексуальные предпочтения девушки.

«Ориентация: бисексуал

Тип секса: зависит от ситуации

Роль: доминирование, подчинение, универсал»

Среди увлечений — группы «Секс-знакомства» и «Моя голая жена».

Комментарий врача

Что это за диагноз, который поставили Ярославе?

Владимир КРУПИН, психиатр:

- Психопатоподобный синдром — это диагноз обо всем и ни о чем. Основные симптомы: неадекватное поведение, угрозы себе и своим близким, самоповреждения, асоциальное поведение, в том числе уход из дома. Если подросток в переходном возрасте окажется на приеме у психиатра, подавляющему большинству поставят такой диагноз. Подросткам свойственно познавать мир на ощупь: где грань, что можно, что нельзя.

Синдром может пройти сам, а может перерасти в шизофрению. Важно, насколько быстро родственники обратились за помощью и создают ли они благоприятную атмосферу. Здесь, как мне кажется, проблема началась именно с этого. Если у подростка дома хорошая обстановка, то он из дома не захочет уходить. Я с высокой степенью вероятность и могу предположить, что подросток при хорошем отношении к нему не пишет, как хочет всех убить.

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