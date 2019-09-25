2019-09-25T19:07:58+03:00
Звезды

Светлана Лобода раскрыла правду о скандале с Сергеем Лазаревым

Певица ждет извинений от коллеги по цеху
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лобода дала понять, что не может объяснить причины скандалаЛобода дала понять, что не может объяснить причины скандалаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Лобода впервые прокомментировала скандал с Сергеем Лазаревым, который произошел на Премии Муз-ТВ. Певица заявила, что после ссоры с коллегой отписалась от него в соцсетях. Звезда также сообщила, что исполнитель должен извиниться перед ней.

Светлана Лобода стала героиней нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак". Ксения Собчак помимо прочего спросила свою собеседницу по поводу нашумевшего конфликта, который произошел за кулисами премии несколько месяцев назад между Светланой и Сергеем Лазаревым. "Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью. Он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться. Я уважаю этого человека. Он неплохой парень. Я думаю, в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся", - поведала артистка.

Лобода дала понять, что не может объяснить причины скандала. Она до сих пор не понимает, что заставило Сергея дать волю эмоциям. "Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло", - развела руками звезда.

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При этом певица уверена, что Лазарев сожалеет о своем поступке. "В силу того, что я женщина, а он мужчина там было много моментов. Спровоцировало его то, что у Сережи не получался номер. Он долго ждал. Мы все были очень уставшие… А у нас номер получился", - резюмировала Лобода.

Напомним, в середине июня появилась информация, что во время репетиции Премии Муз-ТВ Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились. Как сообщили очевидцы конфликта, инцидент произошел в тот момент, когда певица репетировала на сцене свое выступление. Сергей из-за технических проблем не смог представить на премии номер, с которым он выступал на "Евровидении-2019". В какой-то момент Лазарев начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг. А когда певец перешел на личности, в ситуацию вмешался гендиректор премии и канала Муз-ТВ. Арман Давлетяров постарался успокоить артиста.

Позже Сергей Лазарев с юмором отреагировал на появившиеся слухи о скандале с Лободой. Светлана же, общаясь с подписчиками в блоге, посоветовала поклонникам узнать подробности о произошедшем конфликте у самого Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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