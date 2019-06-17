2019-06-17T03:00:57+03:00
Звезды

«Пусть сам расскажет»: Лобода ответила на вопрос о причине ссоры с Лазаревым

Певица еще больше заинтриговала поклонников, добавив, что «люди такие разные» и «порой так странно себя ведут»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Певица Светлана ЛободаПевица Светлана ЛободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певица Светлана Лобода впервые публично прокомментировала свой закулисный конфликт с Сергеем Лазаревым на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Правда, при этом не внесла ясности, только еще больше запутала публику.

Во время ее прямого эфира в Instagram один из пользователей соцсети спросил, из-за чего исполнители поругались.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные... и порой так странно себя ведут», - ответила обладательница премии «Лучшая певица года».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Интернете появились сообщения о том, что обычно мирный и спокойный Сергей Лазарев после награждения победителей якобы вдруг в резких выражениях наговорил Светлане Лободе что-то неприятное, после чего певица отписалась от него в «Инстаграме».

Теперь поклонники обоих вокалистов гадают, что же послужило причиной ссоры, а сами «герои дня» хранят по этому поводу молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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